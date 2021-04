El grupo municipal del PP ha anunciado el asesoramiento gratuito a los vecinos de Castalla ante el oscurantismo del Ayuntamiento para la implantación de plantas fotovoltaicas en el municipio. Así lo ha acordado en la reunión que ha mantenido este viernes la portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, Elisa Díaz, en Castalla con el grupo municipal popular encabezado por su portavoz Magda Berenguer para analizar la situación de la posible implantación de plantas fotovoltaicas en el término municipal.

Díaz ha explicado que “la falta de agilidad desde el gobierno de Puig está propiciando la aparición de megaplantas, a pesar del decreto ley que aprobaron en agosto de 2020 y que no ha servido de nada”. Desde el grupo municipal, Berenguer ha señalado que “estamos a favor de las energías alternativas y sostenibles pero pedimos transparencia y participación. Lo que no tiene sentido es que el ayuntamiento oculte información y mienta sobre las solicitudes porque niegan haber emitido certificados de compatibilidad urbanística cuando parece que sí lo ha hecho al menos en cuatro proyectos”.

“El Ayuntamiento debe emitir estos certificados a los proyectos si cumple todos los requisitos y, además, debería informar a los vecinos respecto la exposición pública de cada proyecto, así como de la posibilidad de presentar alegaciones por parte de cualquier interesado. Nada de esto están haciendo”.

La portavoz popular ha advertido de que en Castalla hay “desinformación, poca transparencia, improvisación y ocultación de datos por parte del equipo de gobierno y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”. Magda Berenguer ha afirmado que “en ningún momento se ha informado a la ciudadanía de la realidad de la situación, de la posibilidad de alegar en el trámite de información pública a cada uno de estos proyectos, en la viabilidad de los mismos solo si cumplen todos los trámites medioambientales y urbanísticos exigidos, de los pros y los contras que puede llegar a ocasionar al municipio, de la ocupación real que conllevaría en el caso de salir adelante y llegar a aprobarse y ejecutarse, y de la ineficaz medida adoptada por acuerdo en Pleno que sacaron adelante con los votos de Ciudadanos y PSPV, para intentar cambiar las reglas de juego a mitad de partida, intentando vender humo al decir que con esa medida se van a paralizar todas las solicitudes presentadas”.

La portavoz popular de Castalla ha señalado que “ante este oscurantismo mostrado por el equipo de gobierno de Castalla, no sabemos en base a qué intereses, pedimos que se cree una “ventana informativa” para los vecinos. En caso de que no lo hagan, desde el PP estamos a disposición de cada vecino para informarles del trámite que cada proyecto debe seguir y de los plazos para presentar alegaciones”. Por su parte, la diputada autonómica ha anunciado que “desde el PP queremos denunciar la falta de información veraz no solo a los grupos municipales en la oposición en el consistorio, sino sobre todo a los vecinos de Castalla, llegando a crear una alarma social innecesaria ante una situación que en ningún momento debería haber sorprendido al equipo de gobierno, puesto que varias de estas solicitudes llevan tramitándose desde hace tiempo y años atrás ellos mismos se mostraron favorables a la implantación de plantas fotovoltaicas”.

“No se entiende que en 2012 la actual vicealcaldesa, Maite Gimeno, firmara un convenio, cuando entonces era alcaldesa, alardeando de conseguir para su pueblo una macroplanta fotovoltaica de 349 megavatios, ocupando más de 700 hectáreas en la zona de Los Campellos, que no llegó a ejecutarse, y ahora se sorprenda de que haya solicitudes para instalar plantas fotovoltaicas”, ha añadido.

“Queremos saber a qué se debe ese cambio de opinión, qué proyectos apoya el equipo de gobierno de Castalla y cuáles no, así como los intereses, de haberlos, o los criterios, para apoyar unos proyectos sí, y otros no. En definitiva, que haya transparencia e información sobre este tema.”