Marcos Martínez deja Ciudadanos y pasa a ser concejal no adscrito en Alcoy

El concejal Marcos Martínez ha anunciado este viernes que ha solicitado la baja en Ciudadanos y pasará a ser edil no adscrito en Alcoy por discrepancias con la portavoz de la formación, Rosa García. Martínez ha explicado que durante el tiempo que lleva en la corporación municipal se ha sentido "ninguneado" por García, a quien acusa de "no tener en cuenta mis opiniones". Pese a su baja en la formación naranja, ha insistido en que "no tengo ningún problema con el partido", incluso lo ha calificado de "buen proyecto", pero tampoco se ha sentido "escuchado" por la dirección provincial ni por la autonómica, a quienes, ha insistido, ha trasladado "los problemas" que se estaban produciendo.