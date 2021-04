El PP de Alcoy alerta de que el trazado del nuevo bulevar cruza un circuito de bicicletas de cross recién construido

El grupo municipal del PP en Alcoy ha alertado de que el trazado del nuevo bulevar proyectado por el equipo de gobierno por el contorno noroeste del casco urbano invade el circuito para bicicletas de cross BMX recién construido en el barrio de Santa Rosa. Según han denunciado públicamente los populares este viernes, los planos incluidos en la documentación para concursar la redacción del proyecto muestran que el tramo final del vial, rebautizado por el gobierno local del PSOE como Vía Parque, pasa por encima de un extremo de la pista, que todavía no ha sido inaugurada pero ya se encuentra en uso.

La inversión realizada en esta instalación ha sido de 262.501,72 euros, que, a juicio del portavoz municipal del PP, Quique Ruiz, se perderá una vez que se inicie la construcción de la Vía Parque en esta zona. Ante esto, el edil insta a los ediles socialistas a “hablarse entre ellos” para evitar “el desgobierno y la descoordinación”. En su opinión, no se entiende que se gaste ese dinero en unos terrenos que serán ocupados por el trazado del bulevar, que unirá la Zona Norte y Batoy a través del Ensanche y Santa Rosa. “La descoordinación entre los concejales del PSOE cuesta muy caro a los alcoyanos porque pagamos por obras que después se tienen que deshacer”, afirma.

Ruiz considera “muy preocupantes” los “graves errores” en la “escasa gestión” del alcalde, Toni Francés, y añade a la pista de BMX el gasto de "800.000 euros en la construcción del campo de fútbol en terrenos privados" y "la inversión de un millón de euros en un carril bici cuya mayor parte coincide también con el futuro bulevar". Asevera, en este sentido, que "es evidente que cada concejal del gobierno va a la suya, sin coordinación entre ellos”, y reclama al alcalde que “reaccione de una vez por todas”.

El portavoz popular critica también que esto se suma al hecho de que "en mitad de la legislatura nos encontramos concejales con la gestión desaparecida, inexistente, concejales que se fugan a trabajar a otros municipios y otros que se jubilan”, y pide al equipo de gobierno que aclare la incompatibilidad del circuito de BMX con el futuro bulevar. “O cambia el trazado o deja claro a los usuarios del circuito que la instalación, todavía por inaugurar, tiene fecha de caducidad tras haber invertido 262.501 euros”, señala.

Sin embargo, la concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, replica sobre este tema que "el circuito de BMX queda fuera de la redacción" del proyecto de la Vía Parque cuya redacción se prevé sacar a concurso, "no le afecta nada". La edil aclara, en este sentido, que el tramo donde se encuentra la pista, que corresponde al final del trazado del bulevar, se dejará para más adelante, al menos a medio plazo, con la intención de ejecutarlo a la vez que se lleve a cabo una completa reurbanización de la zona. "Esa última fase se queda por hacer, la finalización de la Vía Parque no va a redactarse ahora", reitera. También recalca que "en absoluto va a haber que desmantelar la vía ciclopeatonal" para acometer la obra en otros puntos, en alusión a otra de las críticas de Ruiz.

Por esta razón, Zamorano considera que la denuncia que realiza el PP "no tiene sentido", ya que la instalación en cuestión no se va a ver afectada ni van a realizarse obras en el entorno por el momento. Así, lamenta las "ganas de enredar" de los populares, a la vez que señala que "entiendo que no puedan apoyar este proyecto", que es "más sostenible ambiental y económicamente" que el propuesto por el PP cuando gobernaba. Entonces se proyectó una vía para la circulación rápida de vehículos, con varios carriles por sentido, pero solo se llegaron a realizar los metros iniciales, en el entorno de la estación de ferrocarril.

El proyecto ahora previsto se divide en tres tramos, y la intención del equipo de gobierno, explica la edil de Urbanismo, es acometer primero el central, en la parte alta del barrio de Ensanche y desde allí hasta Santa Rosa. Así, entre otros aspectos se quiere resolver el enlace con la calle Isabel la Católica, que en estos momentos supone un punto conflictivo para el tráfico. En cualquier caso, añade, "estamos hablando de una obra costosa" para la que se deberán buscar fuentes de financiación, por lo que su ejecución no será inminente.