El juzgado de lo Penal número 4 de Alicante ha condenado a seis meses de cárcel a dos vecinos de Banyeres, un hombre y una mujer, por agredir a dos agentes de la Guardia Civil y otros dos de la Policía Local, en un incidente que protagonizaron en julio de 2018. Al no tener antecedentes ninguno de ellos, no deberán entrar en la cárcel, si no vuelven a delinquir en el plazo de dos años, pero sí deberán cumplir la otra pena impuesta, un mes de 3 euros de multa diaria para cada uno de ellos; el hombre, además, deberá indemnizar con 4.300 euros a uno de los guardias civiles y con 200 euros a uno de los policías locales.

Así lo señala la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, que señala que en la madrugada del 22 de julio de 2018 la pareja se encontraba en las inmediaciones de un establecimiento en la Avenida de Constitución de Banyeres, cuando empezó una acalorada discusión. Personadas en el lugar sendas patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local, los agentes se dispusieron a detener al hombre, quien opuso "una contumaz oposición física" contra ellos, causando lesiones a ambos, entre las que destacó una contusión en un dedo pulgar a uno de los guardias civiles.

Además, al ver la situación, la mujer se abalanzó sobre los agentes, propinando golpes y arañazos al guardia civil que trató de impedirlo y causándole también lesiones. Como resultado toda esta acción, uno de los guardias civiles necesitó 21 días de curación, durante diez de los cuales no pudo trabajar; los gastos médicos que necesitó se valoraron en 3.200 euros. El otro agente de la Benemérita necesitó diez días de curación, aunque no tuvo que dejar de acudir a trabajar. Por su parte, el policía local agredido necesitó cinco días de curación, aunque las lesiones tampoco le impidieron asistir al trabajo.

La delegación en Alicante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha ejercido la acusación particular en este caso, ha manifestado su satisfacción por esta sentencia, y ha felicitado a sus afiliados y servicios jurídicos por este fallo, que "deja patente la importancia de estar más protegidos y representados en el procedimiento penal cuando comparecen como acusación particular, con su propio abogado y procurador, para que sus agresores reciban el máximo castigo posible y para que se les indemnice en la cantidad justa y adecuada por las lesiones que han padecido durante la prestación de sus servicios".

Asimismo, AUGC Alicante solicita a las autoridades judiciales "que sigan aplicando el máximo rigor penal y sancionador posible en este tipo de hechos", para evitar "que las agresiones, insultos y amenazas" a las Fuerzas de Seguridad del Estado se conviertan en algo habitual, y crean esa "sensación de impunidad" que en muchas ocasiones, recuerdan, tienen este tipo de agresiones contra los agentes.