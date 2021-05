El PP abandona el pleno de Alcoy tras las "acusaciones de la edil de Comercio" de "tratar de persuadir" a la ganadora de "Viure al Centre" para criticar la campaña

El pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Alcoy se ha visto marcado por el abandono de la sesión de los concejales del PP. El "conflicto" entre populares y el gobierno municipal (PSOE) se ha producido cuando la edil del PP Amalia Payá preguntaba si el ejecutivo local es conocedor de las denuncias que la ganadora del concurso "Viure al Centre" ha realizado a través de las redes sociales y le ha instado a valorar la "repercusión negativa" de la campaña. Durante la intervención, Payá ha dado a conocer que la edil de Comercio "acudió a nuestro despacho" para que retirasen el punto del orden del día y evitar un "pleno bronco", pues, según ha replicado Vanessa Moltó "las quejas de la joven se centran en el aparcamiento" y "ustedes han tratado de persuadirla" para criticar la campaña.

Ante estas "graves acusaciones", según ha apuntado el portavoz del PP, Quique Ruiz, los populares han abandonado el pleno. Posteriormente, a través de un comunicado, han expuesto que cuando Moltó acudió a su despacho les advirtió de que "tenía una grabación de la ganadora del premio donde decía que una 'chica del PP la llamaba y que estaba llegando a sentirse acosada". En este sentido, desde el PP han asegurado que Amalia Payá únicamente contactó en dos ocasiones con la joven: una para interesarse por el retraso en la entrega del premio, y otra para conocer los motivos de los comentarios publicados en redes sociales en contra de vivir en el centro.

Mientras los concejales del PP aseguran haberse "visto forzados a adoptar la drástica decisión de abandonar el pleno", situación que "lamentamos", según han comunicado, el alcalde, ha calificado la actuación de "grave falta de respeto" y de "meditada, preparada y perfectamente interpretada". Toni Francés ha asegurado que es una forma "impropia" de proceder para "un partido que aspira a gobernar la ciudad" y ha instado a la formación a "no caer en populismos" y a que "no se vuelva a producir", ya que situaciones como éstas "no ayudan en nada a la convivencia y a la imagen que esta corporación quiere dar a la ciudadanía".