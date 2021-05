Docentes y padres del IES Andreu Sempere de Alcoy exigen acelerar las obras

El director del instituto, Jaime Martínez, explica que el desconocimiento de si las obras arrancarán finalmente este verano y dónde se reubicará a los alumnos mientras duren los trabajos son las principales preocupaciones de la comunidad educativa, por el perjuicio que supone tanto para los estudiantes como para el propio centro. Así, argumenta que, dado que el plazo de ejecución de la remodelación es de 14 meses, si comenzara en julio solo se vería alterada la actividad durante un curso, mientras que si se retrasa ya interferiría durante al menos dos. Además, alega que que el hecho de no saber dónde se harán las clases mientras duren las obras puede repercutir sobre la matrícula.

El claustro de docentes y las familias hicieron público ayer un comunicado conjunto en el que recordaron que ya en 1999 se solicitó una reforma integral del instituto, pero hasta diez años después la Generalitat no elaboró un primer proyecto básico. Y no solo eso, sino que todavía tuvieron que pasar otros nueve más, con cambio de gobierno incluido, para que se aprobara definitivamente la remodelación. En julio de 2018 el pleno acordó la inclusión del proyecto en el Plan Edificant. Ahora bien, el director del centro sostiene que ese proyecto es insuficiente para cubrir todas las necesidades que tiene el centro.

En este sentido, Martínez explica a este periódico que la cantidad presupuestada en 2018 no basta para acometer todas las reformas que precisan las instalaciones. Por eso se decidió finalmente dividirlo en dos fases, la segunda de las cuales se centrará sobre todo en los exteriores y en las dotaciones deportivas como el gimnasio y las pistas. El director del IES Andreu Sempere se muestra un tanto decepcionado ante la llegada del periodo de matrícula para el próximo curso sin que se sepa la fecha exacta del arranque de las obras. «Esperábamos un poco más de agilidad», explica.

Desde la Conselleria de Educación derivan esa responsabilidad al Ayuntamiento, al tratarse de un proyecto incluido en el Plan Edificant. Los trabajos, en cualquier caso, deberían ejecutarse entre 2021 y 2022, al estar presupuestados para esas anualidades. El concejal de Educación, Alberto Belda, no da por su parte una fecha concreta, aunque sí asegura que las obras se licitarán en breve. El edil afirma que el proyecto «está siguiendo la máxima celeridad posible», y que «nosotros también queremos que sea rápido», pero que los plazos de los procesos administrativos suelen dilatarse.

Acerca de la reubicación de los alumnos, Belda afirma que ya se ha previsto un lugar para las clases de ESO, aunque elude darlo a conocer de momento, mientras que Bachillerato tendrá que instalarse en barracones. Al respecto, afirma que ya se ha requerido a la Conselleria y «estamos a la espera». Sin embargo, se da una cierta contradicción entre las dos administraciones, puesto que fuentes del departamento afirman que «en este momento no tenemos ninguna previsión de que vayan a ser necesarias aulas prefabricadas, aunque no quiere decir que no puedan hacer falta finalmente».