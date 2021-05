El gobierno municipal de Alcoy defiende que el libre acceso de la oposición al registro sería "una irregularidad"

El equipo de gobierno argumenta que el alcalde, Toni Francés, ya aceptó las recomendaciones del Síndic para que los concejales de la oposición accedieran libremente al registro, pero que "siguiendo las recomendaciones del Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento y cumpliendo con el Reglamento de Protección de Datos no se facilitarían algunos datos como el nombre completo y DNI de las personas solicitantes que figuran en el registro de Entrada". Por ello, sostiene que "se permite el acceso a la información, respetando siempre la protección de datos".

Tras la siguiente queja del PP al Síndic de Greuges, añaden desde el PSOE, se solicitó un informe a la Agencia Española de Protección de Datos, en el que este organismo "indica, tal como ya dijo el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento, que no se tiene que dar esta información porque tiene que prevalecer la protección de datos y literalmente explicaba el motivo del por qué no tenía razón el Síndic de Greuges, que no es un organismo especializado en la protección de datos". El documento también señalaba que "no hay que olvidar que el derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental".

El portavoz municipal de los socialistas, Jordi Martínez, señala que "nosotros hacemos lo que dice la ley y la Agencia de Protección de Datos, que es la que garantiza los derechos de protección de datos, no el Síndic", y considera que tal vez el Defensor del Pueblo valenciano "se tendría que dirigir a la agencia de protección de datos para ver que dice sobre quién garantiza los derechos de la gente en ese sentido”.

El edil también lamenta que "asistimos una vez más a la manipulación del portavoz del PP", Quique Ruiz, y recalca que "debe quedar claro a la ciudadanía que el Síndic no rechaza los argumentos del gobierno del PSOE", como afirmó el edil popular, "porque quien realiza el informe que protege a la ciudadanía no es ningún miembro del gobierno", sino que "·es el funcionario municipal encargado de la Protección de Datos, una persona que como todo el personal técnico municipal merece el máximo de los respetos”.

Martínez reitera que si se accediera a facilitar estos datos personales "con un informe técnico municipal en contra, que encima ha sido ratificado por el máximo órgano en España en el tema de la protección de datos, estaríamos cometiendo una irregularidad". El criterio del equipo de gobierno, añade, "es cumplir la Ley", y asegura que "si hubiésemos hecho caso al PP dando acceso a estos datos, hubiésemos incumplido la ley y vulnerado el derecho fundamental de la intimidad, cosa que nunca haremos. Siempre hemos seguido las recomendaciones de los técnicos municipales. El PP y toda la oposición puede acceder al registro, lo único que no pueden hacer es incumplir la ley”.