Un juzgado de Ibi archiva la causa contra el exedil Miguel Ángel Agüera

En el verano de 2018 el mismo juzgado archivó la causa contra cinco de los imputados, entre los que se encontraba la exconcejal del PP Rosa Ibáñez y cuatro empresarios, al tiempo que mantuvo la acusación contra su compañero de gobierno y mano derecha de la entonces alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, y otras catorce personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y la duplicación de facturas en el Ayuntamiento entre 2003 y 2012. Meses después, en octubre de 2018, tal y como publicó este diario, la Fiscalía solicitó una ampliación de las investigaciones del denominado caso «Ave».

El Ministerio Fiscal, asimismo, el pasado 14 de mayo emitió un informe al juzgado ibense en el que manifiesta, según ha podido comprobar INFORMACIÓN, que «no habiendo quedado acreditada la perpetración de la infracción penal objeto de las presentes, se considera procedente el sobreseimiento de la causa». El documento prosigue que, dicho Ministerio Fiscal, entiende que «los hechos objeto del procedimiento no son constitutivos de ilícito penal» y los califica de «irregularidades administrativas». Por todo ello, «la infracción, de haberla, no lo sería en el orden penal, por no tener significación bastante para reputar el hecho constitutivo de delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal».

En base al informe de la Fiscalía y a las diligencias practicadas hasta el momento, el 24 de mayo la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ibi acordó el sobreseimiento y archivo provisional contra Ramón Pascual Payá, José Valdés Ortiga, Andrés Martínez Parra, Adrián Martínez Parra, Juan Antonio Morenate Cañadas, Emilio Javier Martínez Tribaldos, Joaquín Ridaura Morenate, César Morenate Fresneda, David Morenate Pina, Miguel Ángel Morenate Pina, Tomás Morenate Cañadas, Antonio José Jiménez Gea, Antonio Granero Roca, María Rosa Ibáñez Pérez, Ana Marís Sarabia Gisbert, Ignacio Esteban Dols, Jaime Sánchez Gilabert, Juan Molina García y Miguel Ángel Agüera.

De todos ellos, la exedil Rosa Ibáñez y los empresarios César Morenate, Joaquín Ridaura, Juan Antonio Morenate y Andrés Martínez ya fueron sacados de la causa en 2018, cuando se cumplían ocho años de instrucción y en lo que se presumía la recta final del caso «Ave» en el Ayuntamiento de Ibi.