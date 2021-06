Benilloba evita aclarar al Síndic qué hará para mejorar el Molí del Salt

El Ayuntamiento de Benilloba ha evitado aclarar al Síndic de Greuges si prevé tomar alguna medida para frenar el deterioro del Molí del Salt. El Consistorio ha hecho de esta forma oídos sordos a la petición realizada por el Defensor del Pueblo valenciano, que le había pedido que indicara si aceptaba o no la recomendación de que trabajara junto con la Conselleria de Cultura para la recuperación de este paraje. El lugar está declarado Bien de Relevancia Local (BRL) y se encuentra bastante degradado, sobre todo en lo que se refiere al ruinoso estado del propio molino.

Tal y como publicó este periódico el pasado mes de marzo, el Síndic instó al Ayuntamiento de Benilloba y a la Conselleria de Cultura a trabajar en común para recuperar el Molí del Salt, a raíz de una queja presentada por un particular de la localidad. En una primera comunicación, la institución había pedido a las dos partes información acerca de las medidas adoptadas hasta la fecha en este sentido. Posteriormente, tras recibir respuesta de ambas, les recomendó una mayor diligencia en el inicio de actuaciones para evitar que el estado del molino y del paraje en su conjunto empeore más, y les solicitó que informasen acerca de si aceptaban o no esta recomendación y por qué.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento no ha dado ninguna respuesta al Síndic, al contrario que la Conselleria de Cultura, la cual «se ha comprometido a actuar de acuerdo» a la resolución de la institución. El Defensor del Pueblo valenciano, que ha pedido contestación al Consistorio en dos ocasiones, la primera el 8 de marzo y la segunda el 21 de abril, lamenta que «pese a nuestros requerimientos, el Ayuntamiento de Benilloba no nos haya trasladado ninguna comunicación». Y añade que «especialmente lamentamos aquello que, sin duda, es más importante: que el asunto que nos planteaba en su queja no ha sido resuelto».

Así las cosas, el Síndic anuncia al interesado que cierra el expediente correspondiente a esta queja, con la duda de si el Ayuntamiento está conforme a las recomendaciones planteadas en relación al Molí del Salt. La institución recuerda al respecto que la ley que regula su funcionamiento «no nos permite adoptar otras medidas para imponer a la Administración el cumplimiento de sus obligaciones». También informa al promotor de la queja que la recogerán en el próximo informe anual que se presente a las Cortes.

El Molí del Salt, ubicado a unos dos kilómetros al oeste de Benilloba, recibe este nombre por encontrarse junto a un gran desnivel en el cauce del río Frainos. En este punto, el curso de agua forma una espectacular cascada, que solo deja de caer en periodos de sequía extrema. El edificio se encuentra prácticamente insertado en la roca, hasta el punto de que una de las acequias, actualmente inservible, está excavada en el terreno. Datado a mediados del siglo XVIII, el molino tiene una gran importancia simbólica para la localidad además de histórica, ya que a inicios del siglo XX, aprovechando la energía hidráulica, se instaló en él una central que llevó por primera vez la luz eléctrica a Benilloba. Sin embargo, actualmente su ruina es absoluta.

El inmueble es de propiedad privada, lo cual supone un gran impedimento para su recuperación, tal y como explicó el Ayuntamiento al Síndic en primera instancia. El municipio no tiene capacidad económica para afrontar una hipotética compra. El Defensor del Pueblo valenciano, no obstante, se mostró crítico de manera implícita con que la única actuación del Consistorio desde la declaración del paraje como BRL en 2018 hubiera sido el envío de una notificación a los propietarios para exigirles que intervinieran. Al mismo tiempo, eso sí, recriminaba también implícitamente a la Conselleria que no hubiera ayudado en este tema al Ayuntamiento, que necesitaba «apoyo y colaboración» desde la Generalitat.

El paraje, uno de los principales atractivos naturales del municipio, es bastante frecuentado en cualquier época del año, tanto por parte de vecinos de Benilloba como por turistas. El acceso, cabe remarcar, se encuentra acondicionado desde hace aproximadamente una década y no supone peligro alguno para los visitantes, a no ser que cometan alguna imprudencia. Tampoco lo es el entorno del Molí en sí mismo, salvo en los puntos más cercanos al edificio por el avanzado estado de ruina, ante el riesgo de caída de cascotes o incluso de un desplome de más envergadura.