La toma de posesión del nuevo edil hacen efectivos los cambios en el equipo de gobierno de Alcoy

Los cambios en el equipo de gobierno de Alcoy anunciados hace ya casi tres semanas se harán efectivos en breve, tras la toma de posesión de Jordi Segura Alcaraz como concejal del grupo socialista. El profesor del campus alcoyano de la Universitat Politècnica de València (UPV) ya es oficialmente miembro de la corporación municipal, tras el pleno extraordinario celebrado en la tarde de ayer, y cuyo único punto del orden del día fue este.

La sesión fue de una brevedad extrema, ya que su duración apenas alcanzó los tres minutos, los justos para que la secretaria leyera el punto, tomara posesión Jordi Segura y el alcalde, Toni Francés, le diera la bienvenida. Pese a ello, contó con la asistencia de todos los miembros de la corporación, así como del ya exedil Miguel Juan Reig. La renuncia del que era concejal de Sanidad y Deportes, por alcanzar la edad de jubilación, ha propiciado la entrada de Segura, pero esta no ha sido la única razón para remodelar el equipo de gobierno. De hecho, ha sido la incorporación como secretaria del Ayuntamiento de Muro de la hasta ahora número dos de Toni Francés, Lorena Zamorano, la que ha dado pie a que se produzca un cambio sustancial.

Como ya publicó este periódico, el nuevo compromiso profesional de Zamorano le impedía seguir desempeñando las tareas que tenía encomendadas, entre las que destacaba la concejalía de Urbanismo. Esa área será asumida por Jordi Martínez, que se convierte en el nuevo hombre fuerte del equipo de Toni Francés, al sumar esas funciones a las de concejal de Obras y Servicios, Movilidad Sostenible, Accesibilidad Universal y Políticas Comarcales. Además, cabe recordar, se convierte en vicealcalde. Desde 2012 no se había utilizado esta denominación para la primera tenencia de alcaldía, cuando se rompió el pacto entre el PSOE y el Bloc y quien ostentaba ese cargo, Rafel Carbonell, salió del gobierno.

Jordi Segura asumirá, por su parte, una nueva concejalía con las áreas de Innovación, Industria y Actividades Empresariales y Sociedad Digital, y que se ajusta a su perfil como profesor del campus de la UPV, donde ha sido hasta ahora director del Grado de Ingeniería Mecánica, entre otras responsabilidades. Una vez miembro de pleno derecho de la corporación municipal, debe ser inminente el decreto de Alcaldía con la redistribución de funciones en el equipo de gobierno, poniendo así fin a una cierta sensación de interinidad que se ha producido en el último mes. Así, los responsables de varias áreas seguían siendo, sobre el papel, personas que ya se había anunciado que dejarían de ostentarlas, o que incluso abandonarían la política local, caso de Miguel Juan Reig.

Tras la toma de posesión de Segura, el alcalde deseó en su breve alocución «mucha suerte y muchos aciertos» al nuevo concejal en esta nueva etapa. Toni Francés señaló que «nos ha tocado gobernar en una época difícil», en una más que probable alusión al contexto de la pandemia de coronavirus, pero a la vez «apasionante» desde el punto de vista de la gestión. Por ello, vaticinó que para el ya edil será «una gran oportunidad para crecer, aprender, trabajar y poder servir a esta gran ciudad que es Alcoy». Una de las imágenes que dejó el brevísimo pleno fue la de Segura siendo felicitado por Reig, quien ha hecho posible con su renuncia que el profesor de la UPV entre a formar parte del equipo de gobierno.

Una remodelación esperada desde hace casi dos meses

Los cambios que se materializan ahora en el equipo de gobierno alcoyano se esperaban desde hace casi dos meses. La dilación de los plazos marcados por la ley ha contribuido a alargar el «impasse», ya que la renuncia de Reig no se hizo efectiva hasta el pleno ordinario de principios de este mes. No obstante, el anuncio oficial de su marcha fue el 21 de mayo, y hasta una semana después el alcalde no aclaró cómo se reasignarían las competencias. Además, la remodelación se antojaba clara desde que trascendió que Lorena Zamorano se iba a convertir en secretaria del Ayuntamiento de Muro, en abril. La edil, número dos de la lista del PSOE en las elecciones de 2019, seguirá al cargo de las áreas de Turismo, Patrimonio Histórico y Contratación, además se ser la segunda teniente de alcalde.