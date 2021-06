Castalla iluminará su castillo con la bandera arcoíris por el Día del Orgullo LGTBIQ+

El Ayuntamiento de Castalla conmemorará el Día del Orgullo LGTBIQ+ con la iluminación de la Torre Grossa y la fachada de su castillo con los colores arcoíris, entre este viernes día 25 y el lunes 28 de junio. Esta acción, según han informado este miércoles fuentes municipales, formará parte del programa ‘Castalla Entén’, con el que se reivindicará desde el viernes la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

La concejala de Bienestar Social, Maite Gimeno, ha incidido en “la necesidad de visibilizar la diversidad sexual que existe en la sociedad y la libertad de nuestros vecinos y vecinas de vivir y amar como consideren”. También ha señalado que “con el programa que hemos elaborado pretendemos también informar y concienciar a la ciudadanía de esta realidad que siempre ha existido y que debemos normalizar”.

El viernes 25 por la mañana se colocará la bandera arcoíris, representativa del colectivo, en el balcón del Ayuntamiento. Asimismo, a las 18.00 horas se realizará la presentación de la asociación Ponts d’Igualtat en el Espai Jove de la Casa de Cultura. Para acabar el día, a las 21.00 horas se iluminará el castillo con el arco de colores del orgullo. Además, la Biblioteca municipal tendrá habilitado un punto violeta con una mesa de libros de temática LGTBIQ+.

El sábado 26 está previsto que haya un punto de información y reparto de pulseras a las 10.00 horas en el mercadillo semanal. Después, entre las 11.00 y las 13.00 horas, se llevarán a cabo el taller de chapas, en la calle Doctor Fleming, y la pintada de un paso peatonal, a cargo de Cruz Roja. El domingo llegará el turno del cine temático, con la proyección de la película Call me by your name. Finalmente, el cierre de la programación en Castalla llegará el lunes 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. A las 12.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto a favor del Deporte Inclusivo, a cargo del concejal de Deportes, Román Sáez, a las puertas del Ayuntamiento.