Vecinos del centro de Alcoy reclaman mejoras mientras el Ayuntamiento defiende la inversión que se ha realizado

Vecinos del centro de Alcoy han exigido al Ayuntamiento una mejora integral de esta zona de la ciudad, denunciando que padece un abandono secular por parte de todas las administraciones y que a pesar de ello no hay proyectos de futuro concretos para su rehabilitación. Por ello, aseguran que ejercerán medidas de presión al respecto. Sin embargo, mientras tanto el Consistorio defiende que ha venido realizando una inversión constante en los últimos años, y que además se prevén diferentes actuaciones a corto y medio plazo, que suponen en total 21,5 millones de euros.

El cruce de declaraciones se ha producido después de que, hace unos días, varias asociaciones de vecinos emitieran un duro comunicado aludiendo a las deficiencias que presentan diferentes puntos del centro histórico, y que pone de manifiesto la bastante incómoda realidad que es el declive de esta zona. El documento venía suscrito por los colectivos vecinales del propio centro y del entorno de El Camí, La Sang, el Partidor, San Pancracio y el Viaducto, es decir, todo lo que se puede considerar como núcleo histórico de Alcoy, más allá de lo que supone estrictamente el área más céntrica. Se trata de barrios con diferencias entre sí, incluido su grado de decadencia, pero rasgos comunes como la pérdida de habitantes y de tejido comercial y el deterioro de muchos edificios.

La zona padece desde hace décadas un declive que sucesivas iniciativas han corregido de forma puntual pero no integral

Esta situación no es algo que venga de hace poco, tal y como admitían los propios vecinos denunciantes en el citado escrito. Hace ya décadas, al menos desde la de 1990, que el centro de Alcoy se encuentra en cierta forma anclado en una decadencia que sucesivas intervenciones han paliado o corregido de manera localizada, pero sin llegar a revertirla desde una perspectiva general. En la actualidad se produce una cierta dualidad en la zona, con vías principales como San Nicolás, San Lorenzo y Santo Tomás, la plaza de España y la Plaça de Dins por un lado, con una importante actividad a todos los niveles. La otra cara de la moneda son las vías más secundarias, donde es más evidente la falta de comercio y la degradación de inmuebles, y bastantes puntos donde hasta hace no demasiado hubo manzanas de viviendas son ahora solares, muchos convertidos en aparcamientos.

Los vecinos se refieren de forma eufemística a esta situación como «delicada, por no ser más explícitos y herir sensibilidades», y aluden a episodios como el temporal Gloria, a principios de 2020, cuando una mujer falleció al desplomarse el edificio donde vivía. El luctuoso suceso hizo palpable que «el corazón de nuestra ciudad necesita una intervención urgente, global y decidida». Los residentes en estos barrios insisten en que muchos edificios «requieren de la intervención de la administración o se caerán en breve», y piden que no les deje «solos ante la responsabilidad de una envergadura que no podemos asumir» por su elevado coste.

Un plan estratégico

Las asociaciones de vecinos también ponen el foco en un documento municipal que recoge proyectos susceptibles de obtener financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que apenas aparecen iniciativas a desarrollar en el centro, más allá de la construcción de vivienda nueva y la rehabilitación de las calles Santa Rita, San Mauro y El Tap. A juicio de estos colectivos, «esto pone de manifiesto que no existe un proyecto de recuperación, rehabilitación y revitalización del centro». Ante esto, reclaman un documento «global» para «buscar los recursos que puedan permitir salvar lo que queda» de toda la zona.

El Ayuntamiento señala, en cambio, que existe un plan estratégico para estos barrios, redactado a petición de la Mesa del Centro, órgano creado en 2016 y del que forma parte, entre otros, la Asociación de Vecinos del Centro, una de las entidades que han firmado el documento crítico con el Consistorio. Fuentes municipales aseguran que en este plan se fijan un total de 94 acciones para lograr una «reactivación socioeconómica» de todo el entorno.

El equipo de gobierno no hace en ningún momento una réplica explícita a los vecinos críticos, pero lo seguido de su comunicado y la rotundidad con la que defiende sus actuaciones dan a entender que se trata de una respuesta a la denuncia vecinal. El Ayuntamiento cifra en 4,5 millones de euros el coste de los proyectos ya materializados, y señala que en los próximos años se invertirán otros 17, de los que 7 serán para infraestructuras y 10 para vivienda. En este sentido, se citan varias futuras intervenciones en el Partidor, concretamente en la Placeta de les Eres, donde se prevé construir 89 viviendas, pensadas sobre todo para colectivos específicos como jóvenes y mayores.

El alcalde, Toni Francés, recalca que «la revitalización del centro es primordial» para el equipo de gobierno, y que ya se han llevado a cabo diferentes proyectos. Entre otros, se citan la reforma de calles como San Francisco, San Lorenzo y Mossén Torregrosa, así como las ayudas para el comercio, que han permitido la puesta en marcha de 65 establecimientos en la zona en los últimos tres años.

Servicios públicos que han dado a la zona más actividad

Uno de los argumentos que hace valer el equipo de gobierno como ejemplo de las acciones para revitalizar el centro histórico es la reubicación de servicios públicos o instalaciones culturales y educativas. Todos ellos han supuesto un revulsivo para la zona al generar más actividad. El Ayuntamiento destaca el espacio Àgora, el IVAM CADA, los juzgados en la plaza de la Mare de Déu, la comisaría de la Policía Nacional en la Plaça les Xiques, la Escola d’Art, el campus de la Universitat Politècnica de València y el más reciente campus de la Universidad de Alicante.