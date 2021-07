Ciclistas y peatones deberán compartir espacio en los túneles de Batoy

Ciclistas y peatones tendrán que compartir espacio en la vía verde a su paso por los túneles de Batoy, aunque se pondrá la señalización oportuna para mejorar la seguridad de todos los usuarios y, en cualquier caso, se marcará el espacio reservado a las bicicletas durante el mayor recorrido posible. Es la respuesta que ofreció el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, al edil de Podem Aarón Ferrándiz, a la pregunta que planteó en el pleno acerca de esta cuestión. El edil de la oposición criticó que la plataforma reservada para los vehículos de dos ruedas desaparece en todo este tramo, lo que no solo crea un inconveniente para los ciclistas, sino que genera intranquilidad en los peatones, que no saben por qué lugar de la calzada caminar, máxime al tratarse de unos túneles.

Martínez explicó que el carril bici no se señalizó en su momento por la propia estrechez de los túneles, que hacía que el espacio fuera insuficiente. No obstante, dijo, «sí podemos estudiar una intervención en el tramo máximo en que podamos», aunque en cualquier caso «no se puede hacer un tramo totalmente normativo» por las características del trazado. De todos modos, incidió en que «está indicado que se trata de una plataforma compartida» en todo el tramo, por lo que «ya hay una convivencia» y un cuidado por parte de los usuarios. Ferrándiz admitió que la estrechez es un contratiempo, pero reiteró que «la gente no tiene muy claro por dónde ir» al transitar por este lugar.