La vía parque y el área de Rodes serán dos ejes de la Agenda Urbana de Alcoy

La vía parque, nombre que el actual equipo de gobierno ha dado al proyecto anteriormente conocido como el bulevar, conformará una ronda por el lado nororiental del casco urbano de Alcoy, siguiendo la traza del nonato ferrocarril hacia Alicante. En la actualidad el recorrido puede hacerse en su mayoría, aunque en algunos puntos no deja de ser una simple calle, que también se adecuará en cualquier caso. No obstante, el grueso de esta actuación lo constituye el tramo que resta sin urbanizar, entre el barrio de Cotes Altes y la parte más elevada del Ensanche, a la altura de la calle Isabel la Católica. La construcción de estos 700 metros y la adecuación de los cerca de 800 desde la calle Isabel la Católica hasta el barrio de Santa Rosa, ahora una simple carretera, no solo culminará la unión de diferentes zonas de la ciudad, con las consiguientes mejoras para el tráfico rodado, sino que además supondrá un acicate para la movilidad sostenible, al completarse el carril bici desde la estación de ferrocarril hasta enlazar con la vía verde. Asimismo, cabe recordar que se pretende dar una mayor facilidad al tránsito peatonal, lo que podrá repercutir en una menor contaminación al favorecer que los desplazamientos no tengan que hacerse necesariamente en coche.

En cuanto a la urbanización de la manzana de la antigua fundición Rodes y su transformación en un parque tecnológico, incidirá sobre la renovación de un espacio de 12.000 metros cuadrados que ahora se encuentra degradado. Pero además, se podrá recuperar un espacio arquitectónico singular, con edificios industriales de comienzos del siglo XX, tal y como destacan fuentes municipales. La iniciativa también supondrá un impulso económico, ya que en estas instalaciones está previsto que se ubiquen «start-ups» de base tecnológica, incidiendo con ello también en otra de las líneas maestras de la Agenda Urbana, intensificar la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación.

Impulso a la «Smart City»

Desde el Ayuntamiento destacan el impulso a las tecnologías digitales como otro aspecto fundamental en la Agenda Urbana, que entronca además con el Plan Smart City que se viene desarrollando desde hace algunos años. Así, aluden a la puesta en marcha de la administración electrónica, la automatización de sistemas de riego en parques y jardines, los sistemas de teleasistencia para personas mayores o los puntos de conexión wifi, entre otros.

Por otra parte, el Ayuntamiento también vuelve a hacer hincapié en la peatonalización del centro, que se considera fundamental para la reactivación comercial de la zona. Por el momento, a pesar de las importantes controversias que ha generado este plan desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo, van surgiendo establecimientos nuevos en el entorno, y el trasiego de viandantes es también continuo en las calles principales de las que se ha sacado el tráfico rodado. La intención del Consistorio es seguir en esta línea en el futuro cercano, tal y como se ha venido insistiendo, con vistas a cumplir, al mismo tiempo, otro objetivo de la Agenda Urbana como es el de reducir la contaminación.

A vueltas con la recuperación del centro histórico

La Agenda Urbana también prevé actuar sobre el centro histórico de Alcoy, cuya rehabilitación es objeto de un debate casi continuo en la palestra política local. Por el momento no se ha detallado ninguna actuación concreta. Cabe recordar, asimismo, que el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la posibilidad de realizar una renovación integral, aunque insistiendo en la dificultad para llevarla a cabo.