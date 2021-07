El Consell invertirá más de medio millón en mejorar la accesibilidad de 17 localidades

Un total de 17 municipios de la provincia con una población inferior a 50.000 habitantes recibirán las ayudas de la Generalitat Valenciana para la mejora de la accesibilidad de sus ayuntamientos y otros edificios públicos mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, a través de un plan que asciende a alrededor de 573.000 euros.

Ocho ayuntamientos con un presupuesto inferior a un millón de euros verán financiados sus proyectos al 100%. En total recibirán 307.722 euros. Se trata de los municipios de Benimarfull, Agres, Penàguila, Vall de Gallinera, Gaianes, Alfafara. Senija y Alcalalí. Otros seis consistorios con un presupuesto entre un millón y diez millones, percibirán196.575 euros para financiar el 63% del coste total de la obra. Son los ayuntamientos de Formentera del Segura, Catral, Beniarbeig, Algorfa, Benferri y Biar. Por último, tres ayuntamientos con un presupuesto superior a diez millones de euros recibirán 68.550 euros para financiar el 45% de las obras. Se trata de La Vila Joiosa, Santa Pola y Finestrat.

Such y Moreno se reúnen con los alcaldes para agilizar la tramitación y finalizar el proceso en noviembre

El director general de Administración Local, Toni Such, y la directora territorial de Presidencia en Alicante, Antonia Moreno, se reunieron este martes en la Casa las Brujas con alcaldes y representantes de las localidades que han sido incluidas en la convocatoria de 2021. Toni Such señaló que este año la Generalitat ha dado prioridad a aquellos municipios que no habían recibido ayudas de accesibilidad en los dos últimos años: «Eso quiere decir que los 17 municipios de esta edición nunca habían sido beneficiarios y por tanto lo que hacemos es redistribuir entre más municipios los recursos públicos».

Técnicos de la Dirección General han resuelto las dudas planteadas por los ayuntamientos con tal de agilizar la tramitación de estas ayudas y lograr que en el mes de noviembre el proceso esté finalizado para que las obras se puedan abonar en cargo al presupuesto de 2021. Los municipios de las comarcas de Alicante han recibido en los últimos tres años un total de 1.929.654 euros. Esta cantidad es la suma de las actuaciones realizadas hasta la fecha en 62 municipios de la provincia.

En su primera edición, en 2019, se realizaron un total de 25 actuaciones por un importe de 595.694 euros. En 2020 fueron aprobadas 20 solicitudes de obras que significaron una inversión de 761.111euros. Por último, en la convocatoria de 2021 se destinaron 572.8481 euros para un total de 17 actuaciones. Estas obras afectan tanto a los ayuntamientos como a mejoras en centros sociales, piscinas públicas, bibliotecas o cualquier edificio de propiedad pública.

Crevillent en el Vega Renhace

En otro orden de cosas, el Gobierno valenciano también acordó ayer integrar al Ayuntamiento de Crevillent en las actuaciones de emergencias del Plan Vega Renhace, debido a la situación geográfica de la localidad. El comisionado del Plan Vega Renhace del Consell y director de la oficina de Orihuela de dicho plan, Antonio Alonso, presentó las actuaciones prioritarias de la estrategia trazada para la Vega Baja a raíz de la DANA de septiembre de 2019. En la reunión con el alcalde y el concejal del área se acordó integrar al municipio en las actuaciones de emergencias, dado que, si bien no forma parte de la Vega Baja, limita con cinco municipios de la comarca como son Albatera, Catral, San Isidro, Callosa de Segura y Dolores.