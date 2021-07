Denuncian deficiencias en La Sang de Alcoy

Vecinos del barrio de La Sang de Alcoy exigen más atención por parte del Ayuntamiento y denuncian que no se les ha tenido en cuenta a la hora de realizar intervenciones en la zona como la mejora de viales y la peatonalización. Según aseguran, el hecho de no haber contado con su punto de vista o no haberles dado parte de las actuaciones previstas les ha ocasionado perjuicios, que se unen a las deficiencias constructivas que presenta el barrio y a las que, consideran, el Ayuntamiento no está respondiendo de la manera deseada ni con formas adecuadas.