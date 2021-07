El PP critica la «ineficiente gestión» del PSOE de Alcoy en la aprobación de las cuentas de 2020

El PP ha criticado este viernes la «ineficiente gestión» del PSOE de Alcoy durante la aprobación de las cuentas de 2020 en el pleno municipal. Los populares han denunciado cuestiones como el aumento del déficit un 51’72%, la baja ejecución de inversiones o el incremento del endeudamiento, mientras la concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha recordado el «mal estado» en que dejaron las arcas municipales.

La aprobación definitiva de las cuentas de 2020 ha provocado un debate bronco entre PP y PSOE, quedando totalmente al margen el resto de formaciones políticas, que han declinado intervenir. La edil popular Amalia Payá ha entrado a valorar la gestión del gobierno socialista, otorgándole «un suspenso» y, por tanto, el voto en contra de su partido.

«Este gobierno necesitó cuatro años para resolver cuestiones económicas que dejó el PP» VANESSA MOLTÓ - CONCEJALA DE HACIENDA

«Suspenden en gestión porque el déficit del Ayuntamiento se ha disparado. En 2020 el remanente negativo de tesorería aumentó un 51’72% respecto al año anterior», ha manifestado Payá, quien ha seguido denunciando que «el nivel de inversión es bajísimo, el 79% de las inversiones previstas en el presupuesto han quedado por ejecutar». El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el crecimiento del endeudamiento son otras de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa en la sesión plenaria de este viernes.

La edil popular también ha lamentado que para compensar los 840.000 euros de remanente negativo se hayan «recortado del presupuesto de este año, principalmente de Servicios Sociales y de la limpieza de edificios públicos».

La falta de liquidez es otra de las cuestiones que preocupa al PP, pues según ha expuesto Amalia Payá, «en el último trimestre de 2020 el Ayuntamiento pagaba a 9 días a sus proveedores», una cifra que «se ha multiplicado por 3 este primer trimestre de 2021, llegando a los 28 días».

La rehabilitación de los chalés de la Font Roja, el Molinar o el IES Andreu Sempere, la pasarela de Batoy y los puentes de Cervantes y Serelles son algunos de los proyectos pendientes que la popular también ha querido resaltar.

La evaluación de la gestión del PP ha arrancado un debate a dos bandas en el que la concejala de Hacienda ha manifestado que «una vez más su ignorancia no deja de sorprenderme, porque aprovecha la aprobación de la cuenta general para hablar de gestión. ¿Aún no sabe que no estamos votando la gestión, sino si son o no correctos los datos que proporciona nuestro departamento?».

«El PSOE responde con excusas y sigue culpando al PP de su mala gestión en estos 10 años» AMALIA PAYÁ - CONCEJALA DEL PP

Vanessa Moltó ha calificado de «irresponsable» que los populares ya en 2020 votasen en contra, ya que de no ser por el resto de la corporación, a excepción de Vox que también votó en contra, se hubiera privado al Ayuntamiento de poder optar a ayudas de otras administraciones «en uno de los peores momentos», en plena pandemia.

La responsable de Hacienda ha asegurado que «resulta gracioso que hablen de proyectos como Serelles, cuestiones que vienen de su mala gestión y que por supuesto que este Ayuntamiento resolverá». En esta línea, la edil ha recordado que el gobierno socialista «necesitó 4 años para resolver la situación económica que dejaron ustedes».

«Si le parece un escándalo los datos de 2020, diga qué le parecería un remanente negativo de 4,5 millones o que hubiera en caja 4 millones, pero facturas por pagar por valor de 10 millones», ha cuestionado Moltó en alusión a la época en la que el PP gobernaba en Alcoy, cuando, ha insistido la edil, «se pagaba a los proveedores a 9 meses».

Amalia Payá, antes de escuchar la contestación de Vanessa Moltó, ha adelantado que «no nos sorprende que el PSOE actúe como los estudiantes cuando suspenden, con excusas, y culpe al Partido Popular de su ineficiente gestión durante 10 años».

Pese al acalorado debate entre el ejecutivo local y el principal grupo en la oposición, las cuentas de 2020 han salido adelante con el voto favorable del PSOE, la abstención de Podem, Guanyar, Compromís, Ciudadanos y el edil no adscrito, y el voto en contra del PP. Ninguna otra formación se ha pronunciado al respecto.

Unanimidad para la cesión de una parcela al Consocio de Bomberos

La Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad ceder de forma gratuita parte de una parcela al Consorcio Provincial de Bomberos. El terreno se encuentra en la partida Cotes Altes y en él se instalará el servicio de prevención y extinción de incendios.

Se trata de una parcela rústica de más de 88.500 m² que contiene las ruinas de una edificación que nunca fue utilizada, el Mas de Gormaget, y una balsa, que se rehabilitará y servirá como punto de agua para los incendios y para poder hacer prácticas.

Una gran parte de la parcela contiene campos de cultivo, por lo que está catalogada para uso agrario y por ello se permitirá hacer prácticas con los vehículos del Consorcio, a la vez que se podrán hacer conatos de incendio.