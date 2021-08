Chapuzón en plena naturaleza en la comarca de Alcoy

Los 318 litros por metro cuadrado que se han acumulado desde que empezó 2021 han permitido que las «piscinas» naturales sean, un año más, un reclamo para quienes no tienen previsto irse de vacaciones, ya han vuelto o lo harán más tarde. Tradicionalmente estos espacios han servido para refrescarse en verano, pero las autoridades recuerdan que el baño en ellos «no está habilitado»; de hecho, en la señalización de muchos parajes lo indica.

No obstante, esto no significa que esté prohibido, sino que no existe un control de las aguas, ni de los accesos, y tampoco hay ningún tipo de vigilancia, y por tanto conlleva ciertos riesgos.

Una de las zonas más concurridas se encuentra en el término municipal de Alcoy. Se trata del Racó de Sant Bonaventura, un entorno a medio camino entre los parque naturales de la Sierra de Mariola y la Font Roja que cuenta con distintos saltos de agua.

Familias y grupos de jóvenes acuden a diario paseando desde Batoy, en su mayoría vecinos del municipio. Sin embargo, también es habitual encontrar a visitantes de otros lugares de la provincia, como es el caso de Javier Baltasar, un vecino de Alicante que junto a su mujer e hija «hemos hecho la ruta de Els Canalons» y a la vuelta «nos hemos bañado». La experiencia les ha encantado por «lo bonito que es el entorno» y por «lo bien preparado que está», ya que «en las zonas complicadas hay cadenas para ayudarte a pasar».

Mariola y Alejandro son un matrimonio de Alcoy que ha vuelto de vacaciones y está aprovechando los últimos días para hacer excursiones con su hijo por la comarca. «Solemos venir a sitios así -en referencia al Racó de Sant Bonaventura- porque traemos a nuestro perro, que disfruta mucho corriendo y bañándose en el río», explican mientras lanzan un palo al agua y el animal corre a buscarlo.

Esta familia también tenía previsto visitar esta semana el Barranc de l’Encantada, en Planes. Este paraje es muy concurrido por sus grandes pozas y saltos de agua, de hecho, la masificación ha provocado que la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural haya instalado en el inicio del camino una cadena y una señal que prohíbe el acceso de vehículos para evitar el deterioro del entorno natural.

En el Barranc de l’Encantada es habitual, aunque con las nuevas medidas menos por la distancia que hay que recorrer, que las familias y grupos de amigos lleven mesas y sillas plegables, nevera y comida para pasar el día junto a la orilla del agua. Niños con manguitos y flotadores, gente saltando desde las rocas o jugando a las palas y perros nadando junto a sus dueños son la viva imagen de una jornada venariega en este paraje natural, muy visitado por gente de toda la provincia de Alicante y del sur de la de Valencia.

El Molinar es el principal acuífero del que se abastece Alcoy y un rincón especial para sus vecinos. El agua allí mana cristalina desde la cúpula del acuífero pese a que este verano no hay suficiente como para bañarse, ya que las lluvias no han sido tan abundantes como para que las «piscinas» naturales tengan un caudal como el del verano pasado.

En esta zona a diario se acercan vecinos del municipio amantes de la naturaleza para refrescarse y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza el lugar. Ellos mismo se encargan de amontonar las piedras para que se creen zonas de baño. Posiblemente también fomentado por las lluvias de primavera, tanto en El Molinar como en el Racó de Sant Bonaventura este año hay abundante vegetación que cubre algunos caminos y pasarelas.

En el segundo caso, la subida hacia las pozas y la ruta de Els Canalons está repleta de abundante maleza que dificulta encontrar algunas escaleras que conducen directamente a miradores e impide ver las zonas de agua desde las zonas más altas.

Las actividades en la montaña aumentan durante el verano en Alcoy

Empresas de toda la provincia ofrecen «puenting» en el Pont de les Set Llunes

El «subidón de adrenalina» está garantizado con el «puenting». Se trata de una modalidad de los llamados deportes de aventura que más éxito está teniendo en toda España, y uno de los escenarios más veteranos y también más solicitados se encuentra en la provincia de Alicante, concretamente en la antigua explanada de ferrocarril entre Alcoy y Alicante, en el Pont de les Set Llunes.

Dicho viaducto se encuentra en el término municipal de Alcoy, en el trazado de la vía verde que enlaza el barrio de Batoy con el polideportivo Francisco Laporta, en plena naturaleza. Con unas vistas espectaculares, las personas que deciden practicar este deporte lo hacen a través de empresas especializadas, siendo cada vez más habitual la presencia de foráneas.

Este tipo de actividades suelen organizarse los fines de semana, aunque en verano cualquier momento es bueno. Víctor, un joven de Alicante, es un claro ejemplo de ello, ya que esta misma semana experimentó por primera vez la «impresionante» sensación de saltar al vacío amarrado con una cuerda en el Pont de les Set Llunes.

La caída, cabe destacar, tiene un efecto péndulo, ya que la persona que lo practica salta justo por la parte contraria del lugar en el que se encuentra anclada la cuerda, lo que provoca que se balancee durante un rato por debajo del puente.

David, de la empresa ilicitana Desafío Alpino, fue quien preparó la actividad en la que participó Víctor, así como explicó en declaraciones a este diario que suelen organizar eventos de este tipo desde el norte de Murcia hasta el sur de Valencia.

Este tipo de actividades, además, suelen congregar a un gran número de espectadores, dado que se trata de una zona muy concurrida por deportistas, visitantes, excursionistas o familias y grupos de amigos que pasean por la vía verde o van al Racó de Sant Bonaventura.

El «puenting» no solo despierta la curiosidad en quienes contemplan como la persona salta al vacío, sino que hay quien no puede evitar encogerse, incluso gritar, a modo de solidaridad con quien practica la actividad.

Lunes, martes, miércoles... cualquier día es bueno en estos meses de verano para practicar deportes de aventura en entornos tan privilegiados como el del Pont de les Set Llunes.