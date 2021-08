Verano de sequía para la albufera de Gaianes

Este año la imagen no es la misma y quienes la visitan pueden apreciar como apenas hay agua en algunas zonas. El motivo es obvio, el pasado invierno fue bastante seco y solo las lluvias de los meses de primavera permitieron que no solo la albufera, sino el resto de zonas en las que se acumula agua en los parajes del interior de la provincia, no se hayan secado por completo.

En lo que va de 2021, en Gaianes se han registrado más de 300 litros por metro cuadrado, la mitad que durante los temporales de lluvia y viento de finales de 2019 y principios de 2020, que dejaron en esta población de El Comtat entre 600 y 700 litros por metro cuadrado, según recuerda su alcalde, Agustí Martínez.

El primer edil insiste en que «es normal que baje el nivel de agua de la albufera», incluso que «llegue a secarse en épocas de escasas precipitaciones». De hecho, salvo en 2020, todos los veranos desde que resucitó el humedal a finales de 2004 han supuesto un periodo crítico para la laguna, ya que o bien se secaba por completo o quedaba reducida a poco más que un discreto charco.

Esta situación, además, ha venido acarreando importantes daños desde el punto de vista ecológico, dado que comportaba la desaparición durante meses de numerosas especies de aves que han hecho de este espacio natural su casa, como son el calamón, el somormujo lavanzo, garzas, fochas, gallinetas, zampullines, ánades, azulones o porrones europeos, entre otras. También la fauna piscícola, compuesta principalmente por especies exóticas, desaparecía en los periodos de mayor sequía.

Este verano, la reserva de agua es tan baja en algunas zonas de las 11,2 hectáreas de superficie de la albufera que abunda la vegetación. De hecho, desde el observatorio de aves se puede apreciar un espeso manto de color verde y amarillo tapando por completo un espacio que habitualmente está cubierto de agua.

La historia de este humedal resulta curiosa. Y es que fue desecado para evitar enfermedades durante la Guerra Civil, ya que en este tipo de espacios naturales proliferan los mosquitos, que a su vez son vectores de numerosas patologías. Sin embargo, los caprichos de la naturaleza hicieron que un temporal de lluvias obstruyera una de las acequias que conducían el agua hacia el cercano río Serpis y la laguna afloró de nuevo.

La Generalitat, que era propietaria de los terrenos, decidió entonces recuperar la albufera con ayuda de fondos europeos. Desde ese momento se ha ido regenerando, dejando que las aguas fluyan hacia el vaso y habilitándolo para que pueda ser visitado.

De hecho, la albufera de Gaianes es uno de los paisajes más visitados del interior de la provincia, lo cual no significa que esté masificado. Agustí Martínez asegura que hay un goteo constante de personas, sobre todo en periodos vacacionales y fines de semana.

La pandemia también provocó que en 2020 que la afluencia de gente fuera mayor, ya que después de meses de confinamiento la población buscaba rodearse de naturaleza y huir de las grandes urbes. También este año se está notando una importante presencia de visitantes, destaca el alcalde.

El acceso al paraje es a través de varios caminos rurales que desembocan en la conocida como Masia de l’Albufera. Desde ese punto el recorrido se realiza a pie hasta llegar a una pasarela de madera que fue construida por la Conselleria de Medio Ambiente y que te adentra varios metros en el humedal. El trayecto desemboca en el observatorio de aves, desde donde se puede apreciar el encanto del lugar, que alcanza su máximo esplendor tras las lluvias otoñales.

Desde la pasarela, además, pueden contemplarse las vistas del valle del río Serpis y de las sierras de Almudaina y Benicadell que lo cierran a uno y otro lado, en un entorno tranquilo rodeado de fincas agrícolas y casas de campo.

Cabe recordar que en su día el departamento autonómico invirtió 700.000 euros en acondicionar el paraje, habilitando tanto la pasarela y el observatorio, como isletas refugio para las aves. Las actuaciones, no obstante, no han finalizado, ya que queda pendiente el proyecto de canalización de las fuentes que garantizará la supervivencia del humedal a lo largo de todo el año y la transformación de la masía en un centro de interpretación. Estos trabajos vienen siendo reivindicados por el Ayuntamiento de Gaianes desde hace años.

Actos vandálicos en un entorno natural protegido

El alcalde de Gaianes, Agustí Martínez, lamenta los actos vandálicos que se han producido tanto en el observatorio de aves, donde alguien ha roto parte del mirador, como en otras zonas del paraje y del municipio. «Nos consta que se están haciendo botellones en varios lugares, de hecho tenemos también pintadas en la ermita», explica Martínez, quien califica este tipo de comportamiento de «poca vergüenza». La reparación de los daños en la albufera es competencia de conselleria y «me consta que la brigada tiene previsto intervenir en breve».