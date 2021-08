La Font Roja respira en verano

La Font Roja ha vuelto a respirar con más calma este verano en lo que se refiere a visitantes, después del atípico periodo estival de 2020 en que se hubo una afluencia inusualmente muy elevada, condicionada por la pandemia de coronavirus. Entre el 1 de julio y el 25 de agosto de este año son 5.880 las personas que han pasado por el centro de recepción del parque natural, una cifra muy inferior a la de 9.072 registrada en esos dos mismos meses de 2020 al completo. En cambio, el dato de 2021 se asemeja mucho más al de hace dos ejercicios, cuando los turistas recibidos en todo julio y agosto en el espacio natural fueron 5.675, según datos facilitados a este periódico por el Consejo Rector.

Así, de alguna manera el volumen de visitas ha vuelto a ser el habitual, después de que la crisis sanitaria provocara de manera indirecta un aumento más que notable. Tal y como recuerda el presidente del Consejo Rector, Jordi Tormo, «el año pasado hubo más presión» de excursionistas y turistas en general, debido al cierre de fronteras por la pandemia y la gran incertidumbre que había en torno a ella. La situación provocó que fueran pocas las personas que tuvieron ocasión de salir de viaje o se atrevieron a hacerlo, algo que, a su vez, propició la realización de excursiones más cortas, junto con una preferencia clara por los espacios al aire libre. La Font Roja se convirtió de esta forma en un lugar idóneo para desconectar y evadirse. El hecho de que sea un paraje de montaña probablemente pudo animar incluso aún más las visitas.

3.128: Visitantes a la Font Roja entre el 1 y el 25 de agosto. A falta de completar datos con los últimos seis días, la afluencia este mes es similar a la de agosto de 2019.

Esta circunstancia llevó a que se produjeran puntualmente problemas de masificación, un aspecto agravado por el hecho de que la Font Roja tiene un único acceso por carretera. Además, el incremento excepcional de las visitas se prolongó en los meses siguientes: en todos ellos acudieron más personas que en el mismo periodo de 2019, salvo en noviembre, y por muy poco. Vale la pena reseñar, en ese sentido, que en octubre de 2020 se registraron 5.446 visitantes, un 72,4% más que en ese mes del año anterior. También en diciembre aumentó la afluencia un 28%.

Así las cosas, no sorprende que el número final de visitantes anuales, pese a ser el menor de las últimas dos décadas, no fue especialmente bajo en términos absolutos. Tal y como publicó este periódico hace algunos meses, a lo largo de 2020 acudieron al parque 34.811 personas, frente a 37.445 en 2019. Este verano, sin embargo, «hay una cierta sensación de vuelta a la normalidad», según señala el presidente del Consejo Rector. La afluencia de los dos últimos meses, además, se corresponde con lo que ha venido siendo habitual en los últimos años, no ya en términos cuantitativos sino en que, en general, en los meses estivales el número de visitantes suele ser menor que en fechas cercanas a la Semana Santa y con la llegada del otoño. Estas dos épocas son, con diferencia, las más problemáticas en cuanto a la posibilidad de masificación.

Controles puntuales de acceso

Al respecto de los eventuales problemas de exceso de aforo, Jordi Tormo señala que sigue sobre la mesa la cuestión de controlar de manera puntual el acceso por carretera a la Font Roja. Sería en fechas puntuales, de manera similar a como se ha realizado ya en alguna ocasión en los últimos meses, aunque aplicándolo de una forma más o menos habitual. En épocas anteriores, si el aparcamiento del parque se llenaba eran muchos los que optaban por dejar sus coches en el margen de la carretera. Esto conllevó en alguna ocasión problemas de circulación para vehículos de emergencias. Por ello, en los últimos tiempos se ha optado por impedir el acceso cada vez que se ha detectado una posible situación de riesgo de exceso de aforo, algo que podría llevarse a cabo de una forma más sistemática en un futuro.

Conviene señalar, eso sí, que estos problemas de masificación puntuales se circunscriben fundamentalmente al acceso por carretera. El perímetro del parque natural es accesible a pie por diferentes caminos, tanto desde Alcoy como desde Ibi, pero por lo general no suele haber incidencias en este aspecto. Asimismo, este verano no ha habido que cortar la carretera en ningún momento por exceso de visitantes. La única ocasión en la que se ha hecho ha sido por el riesgo extremo de incendios que suponían las altas temperaturas durante la ola de calor a mediados de este mes.

El reclamo de los cambios cromáticos de la naturaleza

La circunstancia de que las épocas habituales de mayor afluencia de turistas y excursionistas a la Font Roja sean la primavera y el otoño no obedecen únicamente a que en verano atraiga más la costa. Tal y como señala Jordi Tormo, uno de los grandes atractivos del parque está en la variación cromática que se produce en la vegetación en esas épocas, sobre todo con la llegada del otoño, lo que otorga una mayor belleza al entorno.