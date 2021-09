Alcoy alcanza el 87,12% de la población vacunada

El Centro de Salud Pública de Alcoy apunta que, a fecha de 1 de septiembre, son ya 43.798 personas las que cuentan con la pauta completa de vacunación (78,80% de la población) en la ciudad, mientras que otros 4.625 alcoyanos y alcoyanas han recibido una dosis (8,32% de la población). Esto hace 48.423 habitantes del municipio (un 87,12% del total) que han recibido la pauta completa o al menos una dosis.

Respecto al departamento de Salud, que engloba a 31 poblaciones de l’Alcoià y El Comtat y a la Vall d’Alcalà, en total se ha conseguido vacunar a 108.792 personas, lo que supone que el 87’47% de la población tiene ya la pauta completa o al menos la primera dosis.

Después de que durante el mes de julio se experimentara un repunte del coronavirus en toda España y también en nuestro territorio, los datos han ido mejorando en agosto, por lo que en estos momentos tanto la ciudad de Alcoy como el área de Salud dejan atrás el riesgo muy alto, al encontrarse por debajo del umbral de los 250 casos por 100.000 habitantes.

Según los datos de la Conselleria de Sanidad actualizados a 30 de agosto, la incidencia acumulada se sitúa en Alcoy en los 181.96 casos por cada 100.000 habitantes.

La concejal de Salud Pública, Teresa Sanjuán, destaca la evolución positiva de la pandemia en nuestra ciudad, aunque subraya que no se puede bajar la guardia y recuerda la necesidad de seguir cumpliendo las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. “Agradecemos tanto el esfuerzo de la ciudadanía como el trabajo de los profesionales sanitarios y voluntarios, que han ayudado a conseguir estos niveles de vacunación en un proceso organizado y fluido. Insistimos, no obstante, en la importancia de la vacunación y en que es fundamental no relajarse, mantener la distancia social y el uso de las mascarillas en entornos en los que no sea seguro prescindir de ellas. Solo con responsabilidad colectiva conseguiremos vencer a esta pandemia”, subraya Sanjuán.