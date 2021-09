La oposición fuerza al gobierno de Alcoy a explicar la sentencia que obliga a pagar 2,1 millones a FCC

Los grupos de la oposición forzaron ayer al gobierno de Alcoy a dar explicaciones sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 2,1 millones de euros a la concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, FCC, en concepto de revisión de precios. El concejal de Transición Ecológica deberá exponer en el pleno de octubre los motivos que han llevado a esta situación. El ejecutivo local (PSOE) aseguró que actuó «defendiendo los intereses de la ciudadanía».

Tal y como dio a conocer este diario, una sentencia obliga al Ayuntamiento de Alcoy a pagar 2,1 millones de euros a la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, la UTE formada por FCC Medio Ambiente, SA y Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en concepto de actualización de precios. La mercantil reclamaba la revisión de las cuantías facturadas entre 2012 y 2018, justo el periodo en que el contrato estuvo prorrogado. La administración local también deberá abonar intereses de demora.

La noticia provocó que la oposición en bloque (PP, Ciudadanos, Compromís, Podem, Guanyar, Vox y el concejal no adscrito) presentaran una moción al pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Alcoy solicitando la comparecencia del concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, en la próxima convocatoria ordinaria para explicar las líneas de gestión que han provocado esta situación.

«Ejercicio de transparencia» o de «salud democrática» fue el principal argumento esgrimido por los concejales de los diferentes grupos de la oposición, mientras Silvestre mostró su sorpresa ante «el circo montado por Compromís», acusando a dicha formación de «orquestar» una comparecencia en la que él «pocas explicaciones» puede dar, ya que «soy el concejal actual, pero hablamos del periodo comprendido entre 2012 y 2018».

El responsable de Transición Ecológica insistió en que «lo normal» sería que en la comparecencia «participaran Santiago Botella (PP), Paco Agulló (EU), Jordi Tormo (EU) y Jordi Martínez (PSOE)» como concejales que han estado al frente del departamento y que «pueden aclarar mejor qué pasó». Por ello, propuso la inclusión de todos ellos, pero ésta fue rechazada por la oposición.

«Entendemos que es necesaria la comparecencia por la importancia de la sentencia, por la cuantía y por la forma de gestionar del gobierno estos últimos años», expuso el concejal de Guanyar, Pablo González. La portavoz de Ciudadanos, Rosa García, insistió en que «es un ejercicio de salud democrática», mientras el edil de Podem, Aarón Ferrándiz, aseguró que «no estaría de más que estuvieran todos los concejales, desde el PP, para explicar por qué dejaron que se diera esta situación».

El portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, salvó las críticas de Silvestre pidiéndole que «no se lo tome como un ataque personal» y que «lo que pedimos es transparencia».

Quique Ruiz, portavoz del PP, fue el más crítico al asegurar que «los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gestiona la ciudad» y apuntar como causa del problema «la desidia del PSOE», pero también la de «Compromís y EU cuando estuvieron en el gobierno». Así, exigió saber «de qué forma se va a efectuar el pago y cómo afectará tanto al servicio como al presupuesto».

La moción prosperó con los votos a favor de toda la oposición y en contra del PSOE, por lo que Jordi Silvestre deberá dar explicaciones en el próximo pleno ordinario de octubre.

No obstante, antes de finalizar la sesión, la concejal de Régimen Jurídico, Vanessa Moltó, tomó la palabra para explicar que la sentencia «no ve mala fe y no impone multa alguna, simplemente estima que el Ayuntamiento deberá pagar una subida de precios que el gobierno local, avalado por los técnicos, no consideró justa en su momento». La edil aseguró que el ejecutivo del que forma parte «actuó en defensa de los intereses de la ciudadanía».

Moltó también detalló que «la última revisión de precios se dio en el año 2007 por parte del PP. En 2014, la empresa interpuso un contencioso ante la negativa del Ayuntamiento a atender sus reclamaciones formuladas desde 2009, con distintos gobiernos (PP; PSOE-Compromís-EU, y PSOE-EU) para aumentar el coste del servicio. El juzgado da la razón al Consistorio y la empresa recurre, y es en 2016 cuando el TSJ reconoce el derecho de FCC a esa revisión de precios, incrementando la cuantía por debajo de su demanda». Con estos antecedente, el gobierno municipal «decidió no aceptar el ajuste propuesto por la empresa referente al periodo entre 2012 y 2018» y que ahora sí debe abonar.

La Generalitat intervendrá en el puente Paco Aura

La Generalitat llevará a cabo la próxima semana una primera intervención en el puente Paco Aura de Alcoy, el que une los barrios del Viaducto y la Zona Norte, para reparar los daños estructurales detectados. Los trabajos, según explicó el concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, a petición del PP, incluyen la sustitución de la junta de dilatación para observar «cómo evoluciona el asentamiento de los pilares» y, una vez completado el estudio, «se decidirá qué otras actuaciones serán necesarias en el futuro para subsanar el problema».