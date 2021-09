Alcoy celebrará en 2022 Moros y Cristianos adaptados a la situación sanitaria

La Asociación de San Jorge de Alcoy anunció ayer que en 2022 sí habrá Fiestas de Moros y Cristianos, aunque el formato deberá adaptarse a las exigencias y protocolos que marquen las autoridades sanitarias en ese momento. La entidad también confirmó que se celebrará Mig Any en octubre y que, además de los actos previstos, estudia organizar un desfile. En la reunión entre la junta directiva y los representantes de las 28 filaes se descartó incluir una Gloria Infantil en la programación. El levantamiento de las restricciones y la celebración de las Fallas de Valencia han abierto la puerta a que otros municipios soliciten a la Conselleria de Sanidad autorización para organizar fiestas patronales. Es el caso de Alcoy, donde, tal y como informó este diario el jueves, la Asociación de San Jorge y el Ayuntamiento estaban esperando la respuesta para empezar a organizar los actos de Mig Any. Aun así, la entidad que organiza las Fiestas de Moros y Cristianos confirmó ayer que habrá Mig Any en octubre, sin concretar fechas, y que el jueves por la noche se reunieron con los representantes de las 28 filaes para consensuar las actividades que se celebrarán. Finalmente, las filaes rechazaron la propuesta de hacer una Gloria Infantil y aceptaron programar «entradetes» los fines de semana por las calles San Nicolás y San Lorenzo, cumpliendo con los requisitos que marque la Conselleria de Sanidad.

Además, se mantendrá la tradicional representación del sainete festero, se organizará una gala moro-cristiana y los tradicionales concursos de cotos y olleta. El de olleta será, tal y como es habitual, en el emblemático parque de la Glorieta, aunque con limitaciones de aforo, sin música de banda en directo y con asistentes sentados. La Asociación de San Jorge también está estudiando la posibilidad de sacar a la calle un acto festero durante el fin de semana central de Mig Any, sin concretar más detalles. Todas las actividades previstas por la entidad, y consensuadas con las 28 filaes, deberán recibir el visto bueno de Sanidad. El presidente, Juan José Olcina, espera mantener una reunión de trabajo con la conselleria la próxima semana para conocer el protocolo anticovid. Mig Any son los primeros festejos relacionados con los Moros y Cristianos que se celebrarán en la ciudad desde 2019, lo cual ha dado pie a la Asociación de San Jorge a afirmar que, salvo un giro indeseado de la evolución de la pandemia, «la Festa alcoyana saldrá a la calle en 2022», aunque «atendiendo a las características y limitaciones que en ese momento marque el protocolo sanitario». Juan José Olcina, en este sentido, manifestó que «estamos muy ilusionados porque en el horizonte encontramos una fecha clave, abril de 2022. La Festa será capaz de adaptarse al momento sanitario, pero no estamos dispuestos a pasar un año más sin Moros y Cristianos», así como insistió en que «estamos realmente felices y animamos al pueblo de Alcoy a compartir y vivir con alegría este nuevo reto». El presidente de la entidad festera concluyó que «hace dos años que ansiamos poder afirmar que, Alcoi tindrà Festes!».