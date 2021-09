«El hospital no se muere. Con ese discurso podemos perder la confianza de los pacientes»

Las reivindicaciones de los facultativos en el departamento de Salud de Alcoy están marcando la incorporación de Quico Fenollar, que además es alcalde de Alcoleja. En el primer mes como director médico ha abierto el diálogo con sus compañeros y ha trasladado a Sanidad las necesidades del hospital.

Una de las primeras cosas que hizo tras incorporarse a la dirección del hospital fue reunirse con la Plataforma de Médicos en Defensa del Departamento de Salud de Alcoy...

Sí. Cuando llegué encontré este movimiento con una serie de reivindicaciones que respeto, y que además comparto, sobre todo en lo referente a la falta de personal médico. Desde que me incorporé me he reunido hasta en cuatro ocasiones con la Plataforma de Médicos en Defensa del Departamento de Salud de Alcoy porque me parece fundamental que haya diálogo.

Una de las necesidades que plantea el colectivo médico es la necesidad de contratar cuatro anestesistas. ¿Está de acuerdo?

Así es. Hay servicios que están infradotados como podría ser Urgencias, que cuenta con 11 facultativos y se han pedido otros 4, y en anestesia tenemos 12 profesionales y se han pedido 3 más. La falta de anestesistas impide que funcionen todos los quirófanos y las listas de espera aumentan. Con una plantilla estructural potente se podrían tener dos anestesistas de guardia como en otros hospitales y se podrían poner en marcha los seis quirófanos que hay y los dos que se van a remodelar.

¿Han trasladado las reivindicaciones a Sanidad?

Tuvimos una reunión la semana pasada con la dirección general de Asistencia Sanitaria y con la dirección general de Recursos Humanos para trasladarles la necesidad estructural del departamento por una falta de planificación, pero no de ahora, sino de los últimos 20 años. Llevamos un documento con las propuestas de la plataforma para pedir las plazas estructurales, que es prácticamente el mismo que la gerencia envió en abril a Sanidad. Ellos piden, por ejemplo, 4 facultativos para Urgencias, que es lo que pidió la gerencia, 2 internistas o 4 anestesistas, y en este último caso se han pedido 3 porque hay una vacante sin cubrir.

¿Llegaron a algún acuerdo o compromiso?

La voluntad desde Valencia es que las plazas estructurales de Alcoy, como ya dijo el gerente en su día, se consoliden. Ahora falta que todas las que se han solicitado se concedan, porque todavía no está el presupuesto de la Generalitat.

¿Qué están haciendo para atraer a profesionales?

Estamos entrevistando a profesionales de forma individual. Esta semana vino una persona que quiere entrar en Urgencias, posiblemente pronto tengamos un anestesista, ayer vino un alergólogo, hemos fichado un especialista en digestivo de Alicante que se ha incorporado ya, mañana [por hoy] tengo una reunión con otro digestivo, el lunes con un anestesista... Estamos intentando, no convencer, sino exponer nuestro servicios a los profesionales de forma individual con la finalidad de que se puedan venir.

Entonces, ¿el problema no es que no hayan médicos?

Claro que hay, pero nosotros ahora lo que necesitamos son estrategias para contratarlos y que puedan venir y estar bien. Además tenemos otro problema: nadie quiere venir a cubrir una baja o una reducción de jornada, por eso es importante ofrecer contratos de mayor calidad y contar con una plantilla autosuficiente, en caso de bajas por maternidad o enfermedad, reducción de jornadas...

¿Cuál es el siguiente paso?

Hemos trasladado la voluntad de la conselleria a la plataforma y le hemos propuesto crear una comisión de seguimiento clínico del departamento, con la idea de que se puedan aportar problemas y soluciones y trabajar todos juntos en la misma línea.

Las reivindicaciones van a continuar...

A mí lo que me preocupa no es que la gente se manifieste, porque es importantísimo que las personas puedan expresar sus demandas, sino perder la confianza de los pacientes. No podemos decir que el hospital se muere, porque no es verdad. Si un paciente deja de confiar, desvirtuamos el sistema público y la gente puede pensar que va a recibir una mala atención. También considero que es contraproducente a la hora de conseguir que vengan profesionales. Igual se tendría que replantear el discurso, porque es importantísimo que los pacientes confíen en el sistema y en los profesionales.

¿Es el departamento que peor condiciones tiene?

No. De los 20 departamentos de la Comunidad, en dotación de personas estamos a la mitad. En servicios determinados puede ser, como el de anestesia o urgencias, pero por ejemplo tenemos bastantes otorrinos y cardiólogos, oncología funciona bien...

Su llegada a la dirección también fue polémica por su vinculación con la política...

Lo que tengo que decir es que soy médico desde los 24 años, hice el MIR en psiquiatría y no he parado de trabajar como médico hasta el 15 de agosto que empecé como director médico del hospital. Mi profesión es la medicina. La política en mi caso es algo vocacional, porque yo entré en el Ayuntamiento de Alcoleja con 21 años y sin ni siquiera remuneración. Si estoy aquí no es por ser alcalde, sino por ser médico.