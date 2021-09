Vecinos de Espronceda en Alcoy exigen el arreglo de las viviendas municipales

Varios vecinos de la calle Espronceda de Alcoy exigen al Ayuntamiento que arregle los desperfectos que presentan sus viviendas, de titularidad municipal. Los inquilinos denuncian que, debido al mal estado de la fachada posterior del número 7 y las últimas lluvias, se han producido desprendimientos. La concejal de Vivienda, María Baca, asegura que la próxima semana apuntalarán los balcones afectados mientras se redacta el proyecto para reparar los desperfectos del inmueble.

Las intensas precipitaciones que dejó la última Dana en Alcoy provocaron varios problemas en edificios públicos y privados. Un ejemplo de ello es el del número 7 de la calle Espronceda, donde han caído cascotes de uno de los balcones que, según denuncian los vecinos, «hacía tiempo que tenía grietas y desconchones».

De las ocho viviendas que hay en el bloque, seis son de titularidad municipal, de ahí la insistencia de los inquilinos en que el Ayuntamiento intervenga cuanto antes para «evitar daños mayores», insisten.

«Cuando me asomé al día siguiente de las lluvias vi que en el patio de abajo habían piedras», detalla Alicia Cortés, vecina cuyo balcón, también agrietado, se encuentra entre el que se produjeron los desprendimientos y el patio donde cayeron los trozos.

«Avisé al resto de vecinos y llamamos a la Policía Local, que vinos y nos dijo que no tocásemos nada hasta que viniese el técnico municipal», por eso «en seguida llamamos también a Servicios Sociales y a Vivienda para dar parte».

Justo unos días antes del incidente, según explican los afectados, un técnico municipal había ido para valorar otros daños y en referencia a los balcones «nos dijo que no pasaba nada», pero después de los sucedido «tenemos miedo de que puedan caer», máxime cuando en ellos «tenemos las lavadoras que al centrifugar dan golpes».

Pero no es la única deficiencia que presenta el edificio, lamentan los inquilinos, ya que «la cerradura de la entrada no funciona y la puerta está siempre abierta, en la escalera hay humedades y en la fachada trasera grietas y agujeros», a lo que hay que sumar los problemas de cada vivienda, pues en el caso de Alicia Cortés «las puertas de paso no cierran bien, incluso el técnico se quedó encerrado en una habitación cuando vino a comprobarlo».

Noemí Santos es otra de las inquilinas del Ayuntamiento. Es en su balcón donde se han producido los desprendimientos, pero recientemente también ha tenido un problema con una tubería que estaba rota. «Estuve tres meses sin poder lavar la ropa esperando a que vinieran a arreglarla, hasta ya no pude aguantar más y pagué yo la reparación». La factura, detalla, «la he pasado al Consistorio y he solicitado que me la compensen con el alquiler».

Josefa Mullor es otra vecina que tiene desde antes de 2016 una gotera considerable en el techo del aseo y que «creemos está relacionada con la humedad de la escalera». Pese a lo nocivo que puede resultar para la salud, «todavía no me han dado una solución», lamenta.

Ante estas denuncias, la responsable municipal de Vivienda, en declaraciones a este diario, ha explicado que «hace un año nos reunimos con los vecinos para hacer un proyecto de intervención y ya tenemos la empresa que va a redactarlo». Mientras tanto, y a fin de garantizar la seguridad de las personas que viven en el edificio, «la semana que viene apuntalarán los balcones afectados y colocarán una red de protección para evitar la caída de cascotes».

María Baca también ha explicado que «el Ayuntamiento pagará el 100% del coste de la redacción del proyecto», según el compromiso alcanzado con los dos propietarios que hay en el inmueble, y después las obras se dividirán entre las ocho viviendas, por lo que la administración asumirá su parte correspondiente a seis pisos.