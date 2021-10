Alcoy pagará en cinco años los tres millones de la revisión de precios del contrato de la basura

El Ayuntamiento de Alcoy pagará en cinco años los tres millones de euros que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante obliga a abonar a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concesionaria de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria, en concepto de revisión de precios entre 2012 y 2018. Así lo explicó este viernes el concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, durante la comparecencia en el pleno en la que la oposición cuestionó en reiteradas ocasiones por qué el equipo de gobierno decidió pleitear cuando había una sentencia de 2016 favorable a la empresa por el mismo motivo. El edil insistió en que se siguieron criterios técnicos.

Una oposición insistente y un concejal abrumado por el bombardeo de preguntas. La comparecencia de Jordi Silvestre no resolvió todas las cuestiones planteadas, o al menos no tanto como querían el resto de grupos políticos, aunque sí sirvió para concretar que a los 2,1 millones en concepto de revisión de precios hay que sumar 900.000 euros de intereses de demora y que el Ayuntamiento tiene previsto pagarlos en cinco anualidades de 600.000 euros que se irán reflejando en los correspondientes presupuestos «ajustando o creando partidas», según detalló Silvestre.

El edil recordó que en 2007 el gobierno municipal, entonces del PP, aceptó una revisión de precios. La empresa volvió a solicitar otra en 2011 del periodo comprendido entre 2008 y 2011 y ante la negativa del mismo ejecutivo recurrió a la justicia. En 2014 un juzgado falló a favor del Ayuntamiento, FCC recurrió y en 2016 el TSJ dio la razón a la adjudicataria. Ahora bien, la reciente sentencia corresponde al ajuste de precios de entre 2012 y 2018 y, según Silvestre, «se vuelve a perder por los antecedentes de 2007».

Y es precisamente este último punto el que más críticas suscitó, ya que los diferentes grupos no entienden por qué el Ayuntamiento mantuvo el litigio y no negocio si había una sentencia previa de 2016 que daba la razón a la empresa. El edil sostuvo en todo momento que «este gobierno no se doblega ante las exigencias de las empresas», siempre «se siguieron criterios técnicos y las recomendaciones de los servicios jurídicos» y que aceptar la revisión de precios hubiera sido una decisión «no acertada» e igualmente «criticada». Por ello, la oposición tampoco entiende por qué entonces, si tan claro lo tenían, no se recurrió la sentencia. Jordi Silvestre, en este sentido, explicó que habiendo antecedentes y ya que en la sentencia se tiene en cuenta que «no hubo mala fe» y «no se condena a pagar costas», por lo que se optó por no recurrir para «evitar más gastos».

Guanyar y Ciudadanos se interesaron por conocer qué coste ha tenido todo el procedimiento, a lo que el edil respondió que «3.025 euros, la minuta del procurador», y detalló que la de los abogados está incluida en el pliego de condiciones.