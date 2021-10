Cocentaina descubre el cartel anunciador de la Fira de Tots Sants

La Fira de Tots Sants de Cocentaina 2021 ha arrancado esta noche, con el descubrimiento del cartel anunciador, la cuenta atrás para la celebración de su 675 edición, a partir del 29 de octubre y en dos fines de semana consecutivos.

La anterior edición tuvo que celebrarse condicionada por la grave crisis sanitaria mundial que se estaba viviendo y adaptada a todas las condiciones del momento. La promesa del año pasado fue ‘Volveremos’ y con esta premisa ha dado comienzo el acto de presentación de la Fira de Tots Sants 2021.

Vicent Ramon, acompañado por la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha dado a conocer a los asistentes su obra, el cartel anunciador de la Fira 2021. El autor de la obra ha indicado que “he querido darle importancia a las personas, los visitantes de la Fira, en un año en que tenemos muchas cosas que celebrar: en primer lugar que tenemos Fira después de un año tan difícil, también podremos celebrar que la Fira cumple 675 años, que no es cualquier cosa, así como también celebraremos el reencuentro con mucha gente que hace tiempo que no vemos y este año nos podremos reencontrar a la Fira. Por último, he querido que el cartel sea un pequeño homenaje a todas las personas que han visitado la Fira durante estos 675 años de historia”.

En el cartel, obra de Vicent Ramon, se ve a un hombre y una mujer que entran a la Fira, (representada por su logotipo). Las personas van hacia él con paso firme y decidido, con actitud festiva y llevando la cifra 675 que celebra el aniversario. El conjunto del cartel tiene colores muy vivos que además de darle impacto y vistosidad, también transmite alegría. Vicent Ramon ha sabido plasmar un detalle muy significativo: las personas del cartel recuerdan que es obligatorio el uso de mascarilla y dan ejemplo llevándolas puestas.

La contestana Stella Vicens, psicóloga clínica y referente en el campo de la salud mental, ha podido sentir y recibir un avance de las emociones que vivirá el próximo 30 de octubre, cuando desde el Palau Comtal, salga a leer el privilegio de Fira otorgado en 1346 por el rey Pedro IV el Ceremonioso y con el que cada año se inaugura la tradicional feria contestana. "Cuando me dieron la noticia, mi mente viajó al pasado, a tantas y tantas ferias vividas desde pequeña. Buscaba cómo definir para mí la Fira. Y es que la Fira de Cocentaina, la podemos explicar, la podemos contar, pero la Fira de Cocentaina hay que vivenciarla. Emocionada, ilusionada y muy agradecida os emplazo a volvernos a ver el próximo día 30 de octubre, cuando leeré el texto de nuestro antiguo privilegio con todo el orgullo que puede sentir una socarrada", ha señalado emocionada Vicens.

La concejala de Fira, Eugenia Miguel, ha sido la encargada de explicar con detalle el planteamiento para la Fira de este año. Según ha expuesto, “ hemos avanzado mucho y la situación sanitaria a día de hoy es muy buena en la Comunidad Valenciana. Estos datos nos permiten diseñar un formato de Fira que ya se acerca mucho al modelo tradicional, el de siempre. Aunque la prudencia, la seguridad y la salud de todas las personas que participan: visitantes, expositores, vecinos del pueblo, nos obliga a mantener algunas medidas para garantizar una Fira, por encima de todo, segura”.

El formato planteado por el Ayuntamiento de Cocentaina cuenta con el visto bueno de la Consellería de Sanidad, quien además les ha dado la enhorabuena por el estudio exhaustivo que presentaron. La propuesta combina la celebración de la Fira de Tots Sants de Cocentaina en dos fines de semana consecutivos. El primero, desde el viernes 29 de octubre al lunes 1 de noviembre y el siguiente, durante los días 5, 6 y 7 de noviembre.

El objetivo de hacerlo de este modo es poder contar con espacios más anchos, tanto entre expositores como para el tránsito de la gente. La Fira estará presente en las calles, avenidas y plazas más amplias de la población y habrá más distancia entre cada expositor que, además, tendrán más metros para organizar sus productos.

Con el nuevo formato y las diferentes novedades de esta 675 de la Fira a se quiere anteponer la seguridad de los participantes y respetar todas las medidas de seguridad y prevención para ofrecer una celebración con todo el atractivo de ediciones pasadas, pero también con todas las garantías de seguridad para los visitantes.

La alcaldesa, Mireia Estepa, ha cerrado el acto destacando “el esfuerzo ‘colosal’ que ha hecho el departamento de Fira y su concejal para diseñar muchos modelos de evento hasta llegar a este, el definitivo”. También ha tenido unas palabras para “todas las personas que son y hacen Fira, gracias a las entidades y artistas”.

Como colofón, la organización de Fira ha querido en su 675 aniversario y de la mano de VisualCrea Studio, rendir homenaje a los pilares fundamentales de este acontecimiento: vecinos y vecinas de Cocentaina, comercio local, expositores, visitantes y organización. En este sentido ha presentado en primicia y como cierre al acto una pieza audiovisual especial en formato micro-documental con testimonios narrados desde un punto de vista muy personal en el que la ilusión y las ganas de volver a ver la Feria en las calles están muy presentes. La pieza titulada “Volvemos” es la evolución al video “Volveremos” creado en la edición de 2020 y con el que se pretende dar un final feliz a este año tan complicado.