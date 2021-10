Más de la mitad de los contagios por covid en Alcoy no están vacunados

En cuanto a hospitalizaciones e ingresos en UCI, en la fecha en que Salud Pública ha facilitado los datos, se han producido 4 y 1 respectivamente en los últimos 14 días, todos ellos en no vacunados, es decir (100% de casos en no vacunados), por lo que no puede realizarse comparación de riesgos frente a los vacunados.

En cuanto al riesgo relativo, es decir, la probabilidad de enfermar una vez estás vacunado, es baja en ambos grupos debido a que nos encontramos en un momento de incidencia baja. No obstante el riesgo en no vacunados es de 1'04 casos por cada 1000 personas, y el de los vacunados es de 0'2 casos por cada 1000, lo que significa que el riesgo de enfermar está siendo en este momento 5 veces mayor en no vacunados frente a vacunados o, visto de otra manera, que la vacuna elimina un 84% del riesgo de enfermar.

“Insistimos en la importancia de la vacunación, vemos como la mayor parte de las personas que están padeciendo la enfermedad y que han tenido que ser ingresadas no están vacunadas, lo que no solo les pone en situación de riesgo a ellos mismos, también a las personas que les rodean y el resto de la ciudadanía. Por lo que una vez más, pedimos a las pocas personas que no se han vacunado que lo hagan”, ha destacado la concejala de Salud Pública, Teresa Sanjuán.