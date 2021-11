PP y Podem de Alcoy urgen al gobierno local a convocar la mesa de peatonalización

PP y Podem urgen al gobierno de Alcoy a convocar la mesa de seguimiento de la peatonalización del centro histórico. Mientras la formación morada busca analizar las medidas adoptadas hasta el momento y solucionar los conflictos que han ido surgiendo, los populares quieren revertir el cierre total de la calle San Nicolás al considerar que supondrá el aislamiento de los vecinos de la Zona Alta.

En el pleno municipal de octubre de 2020 Podem solicitó la creación de una mesa de seguimiento de la conversión del centro en zona peatonal, una propuesta que fue aprobada y fue también condición indispensable para que la formación morada apoyase el proceso de peatonalización.

El concejal de Podem, Aarón Ferrándiz considera que, «ante la falta de participación previa en todo este proceso», la mesa de seguimiento puede ser de utilidad para analizar y evaluar las medidas adoptadas hasta el momento y las carencias que se han ido detectando, a fin de resolver los conflictos que se están originando y «hacerlo, además, de una forma colectiva y participativa, dando voz a la ciudadanía y al resto de agentes sociales implicados en el proceso».

Ferrándiz recuerda que en abril de este mismo año presentaron un ruego para «pedir la creación de esta mesa lo más pronto posible» y que unos meses después, al no haber novedades al respecto, «volvimos a preguntar en comisión» y «se nos dijo que después del verano, en septiembre, se convocaría».

Sin embargo, la realidad, según insiste el edil del Podem, es que un año después de aprobar su propuesta y siete meses después del inicio del proceso de peatonalización «esta mesa sigue sin ser una realidad», por lo que «volveremos a presentar un ruego al próximo pleno de noviembre para exigir al gobierno local que cree este órgano de forma inminente».

«Consideramos que es urgente dispones de este tipo de instrumento para poder atender y resolver los conflictos que se han generado, evaluar el proceso y seguir tomando decisiones que lo mejores» para que la peatonalización «pueda ser un éxito», sentencia Aarón Ferrándiz.

También el PP quiere que se convoque una comisión de peatonalización, en este caso, para «frenar el cierre definitivo al tráfico de la calle San Nicolás». La intención de los populares es derogar la cláusula de la ordenanza que obliga a cerrar dicha vía antes del 31 de diciembre de 2021.

El portavoz de la formación, Quique Ruiz, alerta de que «cerrar la conexión con la Zona Alta implica forzar a los vecinos a hacer desplazamientos más largos y, por tanto, a aumentar la contaminación». La medida, además, «incrementará el tráfico en la calle San Jaime, la cuesta del Gurugú y San Mateo». El popular considera «ilógico trasladar el tráfico de una vía principal a otras secundarias que, además, están preparadas para ser peatonales, como San Jaime».

Ruiz recalca que el cierre completo de San Nicolás, donde la circulación en la actualidad es únicamente de subida, «va contra el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan de Acción Comercial y la Estrategia de Reactivación del Centro. Todos estos documentos consideran inviable que San Nicolás sea completamente peatonal».

Por todo ello, el edil del PP aboga por cambiar la ordenanza de forma urgente para que las modificaciones entren en vigor antes del 31 de diciembre, que es la fecha que el gobierno estableció para el cierre total de la calle. No obstante, no es la única propuesta que los populares quieren plantear en la comisión de seguimiento, pues entre los cambios que adelantan está permitir el acceso a los vecinos no empadronados en el centro y ampliar el horario de carga y descarga.