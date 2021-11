Diez años de conexión rápida

El 29 de octubre de 2011 entraron en servicio los siete kilómetros de autovía que evitaban el Barranc de la Batalla y que supusieron la conclusión de todo el trazado entre Alicante y las proximidades de Xàtiva, donde enlazaba con otra vía de gran capacidad ya existente. Fue una apertura discreta, sin inauguración, debido a la inminencia de las elecciones generales que se celebrarían el 20 de noviembre siguiente. Pero fue todo un acontecimiento histórico, por el simbolismo de dar a Alcoy una conexión rápida con la capital de la provincia y la autonómica, y también por la envergadura del último tramo en abrirse.

La carretera N-340 soportaba un tráfico de más de 15.000 vehículos diarios a su paso por el Barranc de la Batalla. La barrera natural que dificultaba el acceso a Alcoy por el sur se salvó con dos túneles seguidos de 900 y 600 metros y un gran viaducto de 200, que hacen mucho más cómodo y corto el recorrido; el tramo está limitado a 80 kilómetros por hora, pero por la carretera era temerario ir a más de 60. A día de hoy, la N-340 ha quedado reducida a un itinerario lúdico para ciclistas, motoristas y nostálgicos de las curvas, y como acceso a Benifallim y algunas localidades más. En 2019 registró una intensidad media diaria de 786 vehículos.

Otro aspecto fundamental es que la autovía sacó el tráfico de paso del casco urbano de Alcoy y de las zonas industriales de este municipio y de Cocentaina y Muro. La ciudad llegó a tener el dudoso honor de ser el núcleo urbano más grande de España atravesado sin alternativa por una carretera nacional, hasta que en diciembre de 2010 se abrió de forma provisional la variante. Con todo, la satisfacción no pudo ser completa hasta que no se terminó de construir la autovía al año siguiente. Además, la cesión de la travesía al Ayuntamiento no se ha producido hasta este 2021.

Pero la finalización de la A-7 en la comarca no ha supuesto un beneficio únicamente para los trayectos con origen o destino en Alcoy, ya que en estos diez años se ha consolidado este itinerario como una alternativa destacada para ir de Alicante a València o viceversa. La ruta es 20 kilómetros más corta que las más utilizadas hasta entonces, bien por la costa o bien por Villena. Además, ofrecía ventajas importantes a ellas, por ser libre de peaje y por presentar un trazado en condiciones mucho mejores, aunque tuviera tramos sinuosos y con pendientes fuertes. En 2018 se registró un tráfico de 23.136 vehículos diarios en la variante de Alcoy, un 50% más de los que circulaban por este eje antes de estar terminada la autovía. La gratuidad de la AP-7 y la nueva autovía de la Font de la Figuera han vuelto a hacer que se reparta más el tráfico, pero en cualquier caso la finalización de la A-7 por Alcoy quedará como un momento de histórica revolución de las comunicaciones por carretera en l’Alcoià y El Comtat.