Adif aprovecha la noche para las obras de mejora de seguridad en el ferrocarril Alcoy-Xàtiva

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está aprovechando las noches para la realización de las obras de mejora de la seguridad de la línea Alcoy-Xàtiva. Lo pone de manifiesto un documento de restricciones de capacidad en el conjunto de los trazados gestionados por el organismo, del pasado verano. En él se indica que el recorrido desde Xàtiva hasta Alcoy presenta alteraciones en el tráfico en horario nocturno, debido a los trabajos para instalar el bloqueo de liberación automática en vía única (BLAU), a partir del tercer trimestre de este año y por un periodo de siete meses.

El citado documento es un anexo a la Declaración sobre la Red de Adif y, por lo tanto, de acceso público. En él se señala que la finalización de los trabajos está prevista para el primer trimestre de 2022, siguiendo el calendario previsto. La instalación del bloqueo de liberación automática en vía única supone un avance muy importante en cuanto a la mejora de la seguridad de la línea, que sigue operando hasta la fecha con el denominado bloqueo telefónico, en el cual son los propios operarios de circulación los que indican que no hay ningún otro tren en ese momento en el siguiente tramo de vía. Este sistema, sujeto a la posibilidad del error humano, ha desaparecido ya en gran parte de la red ferroviaria española.

La línea Alcoy-Xàtiva cuenta con el inconveniente añadido, en ese sentido, de que en sus 64 kilómetros tan solo hay un punto donde se pueden cruzar dos trenes, en Ontinyent. Así, el tráfico máximo que puede soportar es muy escaso, tan solo 12 trenes diarios, tal y como se recoge la Declaración sobre la Red de Adif. No obstante, ni con tan exigua capacidad hay en estos momentos problema alguno de saturación. Por la línea circulan de lunes a jueves y los domingos seis trenes, tres por sentido, mientras que los sábados la cifra se reduce a cuatro -dos y dos- y los viernes hay ocho trayectos en total, cuatro en cada sentido.

El parco número de circulaciones favorece, no obstante, que el servicio ferroviario de viajeros no se vea en absoluto. Con los actuales horarios de Renfe, por la línea no pasa ningún tren más después de las siete de la tarde, salvo los viernes, cuando circula uno con salida de València a las 20.20 horas y llegada a Alcoy a las 22.17. Por las mañanas el servicio sí comienza mucho más temprano, ya que el primer tren sale de Alcoy a las 6.12 y desde València lo hace a las 6.48, pero aun así, el carácter nocturno de la ocupación de la vía para los trabajos facilita que la posible incidencia sobre esas primeras circulaciones sea mínima.

El coste de la instalación del sistema BLAU, como ya publicó este periódico, supera los 7 millones de euros, y no es nada descabellado decir que se trata de una de las mayores inversiones que se han realizado en esta línea férrea a lo largo de sus 118 años de existencia. Una vez esté operativa esta mejora tecnológica aumentará mucho la seguridad y también la capacidad de la línea, al agilizarse la circulación de los trenes. Sin embargo, aún quedará pendiente otra importante actuación, menos costosa pero más visible para los usuarios: la renovación de la vía en todo el trazado. En la actualidad, los carriles tienen incluso 90 años de antigüedad en algunos tramos. Este proyecto se ha subdividido en dos, de Xàtiva a Ontinyent y desde esta población hasta Alcoy. La redacción del primero ya está licitada, y el segundo se encuentra en proceso de ello.

Reivindicación

La renovación de la infraestructura puede hacer que el ferrocarril Alcoy-Xàtiva salga del eterno bucle en el que se encuentra desde 1984, cuando se salvó in extremis de su clausura. En estos 37 años los trenes han seguido circulando pero las inversiones han sido mínimas, y el estado general de la vía ha ido empeorando. Ir de la capital de l’Alcoià a València lleva a día de hoy dos horas, unos 45 minutos más que en coche.

Los grandes valedores de la línea han sido los usuarios, que han exigido mejoras de manera reiterada, la última el pasado 29 de octubre. El uso del tren ha sido bastante significativo en todo momento, pese a todas las circunstancias negativas, con 132.900 viajeros en 2019 y un pico en época reciente de 173.900 en 2012. De hecho, una de las principales reivindicaciones ahora mismo es la restitución total del servicio existente antes de la pandemia de coronavirus: cuatro trenes por sentido de lunes a jueves y los domingos, tres los sábados y cinco los viernes.