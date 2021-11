Ibi recurre a la bolsa de la Policía de San Fulgencio ante su falta de agentes

El Ayuntamiento de Ibi ha recurrido a la bolsa de trabajo municipal de San Fulgencio para intentar suplir la carencia de efectivos que actualmente presenta la plantilla de la Policía Local. Los dos consistorios han suscrito un convenio mediante el cual la villa juguetera podrá hacer uso de la bolsa existente en el municipio de la Vega Baja para poder contratar agentes de manera interina, sin que eso suponga un incremento de la plantilla ibense. Con ello se quiere paliar la precariedad actual de funcionarios policiales, que se arrastra desde hace ya algún tiempo y que impide atender de forma óptima una población en la que viven 23.500 personas y una superficie industrial casi tan extensa como el propio casco urbano.

El convenio de colaboración entre Ibi y San Fulgencio se publicó hace unos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y tiene una vigencia de dos años, prorrogables por un máximo de dos más. El Ayuntamiento ibense reconoce de forma expresa que «el bajo número de efectivos existente en la actualidad hace que no se puedan garantizar los servicios necesarios, lo que repercute en la seguridad ciudadana». Además, se justifica el hecho de que no se convoquen nuevas plazas por «las restricciones en la tasa de reposición de efectivos recogidas en las leyes de presupuestos anuales». La jubilación anticipada de algunos policías ha agravado aún más este problema.

Sumado a esto, Ibi no cuenta en estos momentos con una bolsa de trabajo de policías locales, que permitiera el nombramiento de agentes interinos. En cambio, San Fulgencio sí dispone de una lista de reserva de este tipo de posibles empleados policiales eventuales. Además es amplia, ya que está compuesta por una treintena de personas, tal y como se explicó desde el propio consistorio hace algunos meses. De hecho, varios municipios de la provincia ya habían suscrito acuerdos similares con esta localidad de la Vega Baja.

Todos estos factores ayudan a comprender el hecho de que Ibi haya firmado un convenio de este tipo con una población situada a casi 90 kilómetros de distancia. Pero no se trata del primer acuerdo suscrito en esta línea por el Ayuntamiento de la villa juguetera, ya que en abril de este mismo año se firmó un acuerdo igual con Banyeres, incluso con el mismo periodo de vigencia. La razón esgrimida entonces fue exactamente la misma que ahora: el problema estructural de escasez de agentes de Policía Local, agravado por las jubilaciones anticipadas, y la imposibilidad de convocar una oferta de empleo público.

La ley permite que los municipios puedan compartir las bolsas de trabajo que se crean para cubrir empleos públicos de manera temporal, tanto policías como administrativos u otros perfiles. Y el de Ibi no es un caso ni mucho menos aislado, aunque sí refleja la precariedad de la situación de su Policía Local. Otra localidad de la provincia que ha recurrido a esta fórmula es Torrevieja, que tiene acuerdos de este tipo también con San Fulgencio y con Benijófar, Pilar de la Horadada y Benidorm, informa D. Pamies. El pasado verano se intentó reforzar la plantilla mediante esta fórmula, pero solo un agente aceptó la propuesta de trabajar en la ciudad salinera.

También San Vicente del Raspeig está echando mano de bolsas de trabajo de policías de otras localidades desde hace algún tiempo, por el mismo grave problema de falta de agentes, informa V. Mora. Además, recientemente se ha puesto en marcha un proceso selectivo para crear una bolsa de trabajo que permita la provisión temporal de puestos de la Policía Local mediante la comisión de servicios. Se han apuntado 23 agentes de otros municipios y se tienen que incorporar nueve. De esta forma es posible cubrir la falta de plazas de la Policía Local mientras se realiza el proceso de oposición, que en San Vicente también lleva varios años sin llevarse a cabo.

Los candidatos no pierden su plaza si rechazan la cesión

La incorporación de candidatos de la bolsa de San Fulgencio a la Policía Local de Ibi queda supeditada a que ellos acepten, puesto que será algo totalmente voluntario. Según recoge el convenio, si la persona seleccionada no aceptara ser cedida al consistorio de la villa juguetera, mantendría su derecho y número de su orden en la bolsa de la localidad de la Vega Baja. Asimismo, si San Fulgencio tuviera que cubrir un puesto, lo comunicará a Ibi, y la persona que se encontrara cedida tendría preferencia sobre cualquier otra de la bolsa. Si mostrara su disposición de dejar Ibi e incorporarse a la Policía Local de San Fulgencio, el primer municipio no podría oponerse a la decisión. No obstante, San Fulgencio cedería otra persona de la bolsa si la hubiere.