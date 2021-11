Familias de El Romeral de Alcoy piden educadores en todas las aulas de 2 años

Familias de alumnos de Infantil de 2 años del colegio público El Romeral de Alcoy han pedido a la Conselleria de Educación que dote de personal de apoyo no docente todas las aulas de este nivel de la Comunidad Valenciana. Para ello, instan al departamento a cambiar la normativa actual y hacer que todas las unidades dispongan de un educador o una educadora, ante las necesidades especiales que tienen estos niños tan pequeños, de manera que estén mejor atendidos y, al mismo tiempo, se libere de carga al maestro o la maestra del aula.

La portavoz de los padres promotores de la iniciativa, Paula García, explica que la cuestión se ha planteado después de que este curso se haya habilitado un aula más de este nivel en el colegio. Hasta ahora no había habido problema porque la norma dice que debe haber un educador por centro y, dado que en el colegio había una sola unidad de 2 años, la persona en cuestión permanecía en todo momento en el aula. En cambio, desde el pasado mes de septiembre debe atender a las dos unidades. Obviamente, esto significa que hay momentos de la jornada lectiva en los que una parte de los alumnos están únicamente con su docente.

Esta situación, a juicio de los padres, produce una cierta desatención en los menores, ya que, argumentan, hay que tener en cuenta que se trata de niños de muy corta edad, que en algunos casos aún no controlan esfínteres y que puede ocurrir que ni siquiera hablen aún con fluidez. Se han remitido a la conselleria 657 firmas, recabadas principalmente entre la comunidad educativa del colegio y otros familiares de los alumnos, según explica Paula García. La portavoz de los padres y madres señala que «entendemos que la ley debe revisarse», dado que «un niño tan pequeño necesita más cuidados», y estiman que eso se podría conseguir con un educador por aula.

Los promotores de la idea inciden en que con la situación se produce «una sobrecarga de trabajo para el equipo docente», así como al propio educador que deba encargarse de más de un aula. Además, explican que hay un alumno con movilidad reducida que «reclama un acompañamiento específico que no está siendo atendido». Paula García indica también que en el colegio El Romeral se añade la circunstancia de que las dos aulas de Infantil de 2 años no son contiguas con lo que la presencia de otro educador sería aún de más ayuda. Por ello apelan a que la conselleria tenga en cuenta la petición y revise la norma. El centro, añaden, se muestra favorable a la demanda que han presentado.

Marzà se muestra dispuesto a estudiar el caso





Desde la Conselleria de Educación indicaron que, hoy por hoy, no se prevé incrementar el personal de apoyo en Infantil de 2 años a un educador por aula, y que esa fórmula solo se prevé para colegios rurales agrupados. Además, argumentaron el colegio El Romeral no alcanza la ratio máxima de 18 niños por aula, sino que en una hay 15 y en la otra 14. No obstante, se mostraron dispuestos a estudiar el caso concreto que plantean los padres alcoyanos, «y si las características y necesidades de los niños hacen necesario dotar al centro de otro educador movilizará los recursos que haga falta».