Alcoy dejará la calle San Nicolás abierta al tráfico al no estar los aparcamientos previstos

La calle San Nicolás de Alcoy, una de las arterias principales del centro histórico, se mantendrá abierta al tráfico el próximo enero, en contra de lo que se preveía en un principio en el plan de peatonalización. El concejal de Movilidad, Jordi Martínez, confirmó en el pleno celebrado la semana pasada que no se aplicará la disposición transitoria que fijaba el cierre total de la citada calle para el inicio de 2022, dejando hasta entonces un único sentido de circulación de subida desde la plaza de España. El motivo, según señaló el edil del equipo de gobierno en respuesta a una pregunta del concejal no adscrito Marcos Martínez, es que aún no se han construido los aparcamientos disuasorios previstos.

La cuestión planteada por el citado edil giraba precisamente en torno al cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria de la ordenanza de peatonalización. Con la puesta en marcha del plan, el pasado mes de febrero, se mantuvo el tráfico en San Nicolás en sentido de subida desde la plaza de España hacia la Zona Alta, aunque en la bajada se desvió por las calles La Torre de les Maçanes y Casa Blanca. Jordi Martínez señaló que esa disposición «no va a cumplirse porque no tenemos los aparcamientos» que se preveían en la ordenanza. Así, mientras no se completen esas instalaciones, seguirá la situación actual. En ese sentido van encaminadas actuaciones como la del aparcamiento proyectado en la zona de La Riba, donde se prevé habilitar unas 300 plazas de estacionamiento. El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento compró algo más de 4.000 metros cuadrados recayentes a la calle Forn del Vidre, que a su vez colindan con otros que dan a las vías La Torre de les Maçanes y Sor Elena Picurelli. La intención es adquirir en este espacio unos 10.000 metros cuadrados para construir el mencionado parking, de los cuales quedan apenas 500 por comprar. Aun así, el estado del proceso hace que no se vaya a cumplir la previsión inicial de disponer de la instalación para enero de 2022. Los comerciantes de la zona, que ya han sido informados de la decisión, han mostrado su acuerdo con posponer el cierre total de San Nicolás, aunque con matices distintos entre los colectivos más representativos. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Alcoy (Alcentro), más favorable al plan de peatonalización, Alejandro Cerro, considera que «es oportuno de momento dejar el tráfico», al faltar infraestructuras disuasorias, y estima que eso facilitará el posterior desarrollo de la iniciativa. Por su parte, el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios de Comercio (Aceca), Rafael Pérez, cree que esto debe contribuir a que el gobierno local reflexione sobre el proyecto. «Faltan aparcamientos, pero también señalización y mobiliario urbano» para delimitar la zona peatonal, algo que perjudica sobre todo a quienes acuden a comprar de fuera de Alcoy, ya que desconocen hasta qué lugar pueden llegar con su vehículo y dónde pueden aparcar, y eso les complica el acceso. «El comercio del centro de Alcoy es también para toda la comarca», recuerda.