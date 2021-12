La reforma del instituto Andreu Sempere de Alcoy se iniciará en julio de 2022

La reforma del instituto Andreu Sempere de Alcoy se iniciará previsiblemente en julio de 2022, una vez pasado el actual curso, más tarde de lo que estaba contemplado en un principio. Las obras, pendientes desde hace varios años y que han sido demandadas con insistencia por parte de la comunidad educativa, se licitarán de manera inminente, tal y como señala el concejal de Educación, Jordi Silvestre. Sin embargo, el comienzo de los trabajos depende de que se disponga de las instalaciones alternativas para que los alumnos puedan seguir recibiendo las clases mientras tanto.

El edil explica a este periódico que la idea es que la licitación se apruebe en Junta de Gobierno el lunes de la próxima semana. La inversión prevista es de 4 millones de euros y los fondos proceden del Plan Edificant, por lo que es el Ayuntamiento quien debe sacar ese trámite. En principio estaba previsto a finales de verano, pero ha acabado posponiéndose. En cualquier caso, se cumplirá antes de que termine 2021, que era uno de los objetivos del equipo de gobierno. A partir de ahí, los trabajos podrían comenzar en poco tiempo, pero hay otro factor, el de la reubicación del alumnado, que depende de la Conselleria de Educación y que aún no ha quedado del todo concretado.

Como ya publicó este periódico el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento ha ofrecido la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) como espacio alternativo para el desarrollo de la actividad docente mientras duren las obras, ya que por las mañanas estas dependencias no se utilizan. El problema, no obstante, es que todos los alumnos no cabrían en el aulario de la EOI, por lo que sería necesario montar prefabricadas. «No sabemos aún si cabrán todos o no», señaló ayer el edil de Educación.

Por lo tanto, hasta que no se determine esa cuestión, y no se resuelva si es necesaria la instalación de aulas prefabricadas, no podrán comenzar las obras. De cualquier forma, la fecha que ya se baraja es la citada del 1 de julio de 2022. Este plazo, según indicó Jordi Silvestre, está acordado con el IES Andreu Sempere, aunque a la postre es un año más tarde de la idea que tenía en un principio la dirección del centro.

Como también apuntó este periódico, el objetivo inicial era que los trabajos se iniciaran en el verano de 2021, con la idea de que estuvieran listos para el comienzo del curso 2022-2023, dado que el plazo de ejecución es de 14 meses. El traslado de las clases a la EOI, por otro lado, era visto como idóneo por la comunidad educativa, ya que las aulas no necesitarían mucha adaptación y, aunque estas instalaciones están a una cierta distancia del IES Andreu Sempere, ambos centros se encuentran en la zona norte de la ciudad. Además, el Ayuntamiento se comprometió a poner el transporte necesario para llevar a los estudiantes a clase.