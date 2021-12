El Molí de Paper de Ibi, una joya patrimonial al descubierto

El Molí de Paper de Ibi ya ha recibido a sus primeros visitantes. Un ciclo de visitas guiadas organizado por el Ayuntamiento ha sido la clave para que más de 300 vecinos del municipio y algunos visitantes de la zona hayan podido disfrutar de esta joya patrimonial que ha sido rehabilitada y que abrirá sus puertas definitivamente en 2022. Entre los usos que se proponen para este edificio figuran un centro de interpretación del agua, una parte de albergue y restauración, aunque éstos todavía se concretarán más adelante. La parte museística será la primera en habilitarse, de hecho ya se trabaja en ella para recopilar el material que le dará forma.

Pasear por el Molí de Paper es remontarse a años de historia industrial, es recordar la importancia que este icono patrimonial significa para el pueblo de Ibi. Tras años de reivindicaciones y gestiones administrativas a nivel local, provincial y autonómico este edificio ha vuelto a la vida tras la rehabilitación y ya ha acogido a sus primeros visitantes.

En total más de 300 personas han recorrido el edificio y han descubierto todas y cada una de sus estancias gracias al ciclo de visitas que la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ibi ha llevado a cabo durante el mes de diciembre. Como explica la técnico de Turismo de Ibi, Eva Silvestre «han tenido muy buena acogida desde el principio, de hecho estaban planificadas para todos los fines de semana de diciembre y desde el Consistorio se están planteando continuar cuando pasen las navidades porque hay gente que bien sea por horarios o porque ya se habían llenado los grupos para la fecha elegida, no han podido ver el Molí y quieren hacerlo». Señala que «las visitas están orientadas en su totalidad a que la gente que viene conozca cómo se ha quedado el edificio, no a una visita histórica propiamente dicha aunque si que dan pequeñas referencias como que fue colonia de niños durante la Guerra Civil o un hospital de heridos del bando republicano también durante el conflicto bélico; pero nos centramos en ese cambio que ha dado el edificio».

Opiniones favorables

Poder entrar al Molí hace que la gente pueda valorar y hacer su propio juicio sobre el cambio realizado, son muchos los que los conocían en estado ruinoso pues por su ubicación es mucha la gente que ha pasado por su lado durante años, es por ello que la gente ahora aprecia el cambio y se asombra de cómo ha quedado. Y es por ello que como indica Eva «está encantando. En las visitas que yo misma he realizado he podido apreciar el cariño que la gente le tiene y es que no puede ser de otra manera pues es historia ibense por los cuatro costados y eso la gente lo aprecia y valora mucho».

Entre las cosas que más llaman la atención a los que asisten puntualiza que «las inscripciones de las paredes que hay en la planta superior son una de las cosas que más asombra a la gente y es que son un fiel reflejo de las actividades que se han desarrollado dentro del propio Molí».

Respecto a su apertura los visitantes que acuden también hacen sus propias apreciaciones y en su mayoría como asegura la técnico de Turismo «tienen muchas ganas ya de que esté abierto y que se pueda disfrutar siempre que lo deseen».

El Ayuntamiento sigue trabajando para que el próximo 2022 sea el año definitivo en que el edificio abra sus puertas al menos con su parte museística aunque por el momento habrá que continuar disfrutando de esas visitas que hace que este gigante de la historia de ibense esté vivo. Desde la Tourist Info continuarán informado a través de sus redes sociales y las del Ayuntamiento de los nuevos días y horarios para visitar el Molí con el objetivo de que sean muchos más los vecinos y turistas que conozcan el resultado final de su rehabilitación. Un proceso que cabe recordar que ha durado cinco años desde que fue cedido al Ayuntamiento en 2016 y que se han invertido un total de 1,2 millones de euros para que el edificio saliera de las ruinas y los actos vandálicos y se perfile como una joya turística a la vez que patrimonial para el municipio.