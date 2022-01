El tren de la marmota, año 38

El pasado sábado 1 de enero, a las 8.50 de la mañana, salió de la estación de Alcoy camino de Xàtiva el primer tren del año 2022. Parece un acontecimiento aparentemente mundano, pero la circulación de un tren en un día de Año Nuevo por el único ferrocarril que queda en las comarcas de l’Alcoià y El Comtat, y también en la vecina Vall d’Albaida, tiene un mérito nada envidiable a las grandes gestas épicas. Por algo tan simple como que estuvo a punto de suceder que otro día de Año Nuevo, el martes 1 de enero de 1985, no saliera ningún tren de Alcoy, ni volviera a hacerlo nunca más.

La línea Xàtiva-Alcoy, condenada a ser un ramal en fondo de saco tras el abandono de la prolongación hasta Alicante iniciada en los años de la dictadura de Primo de Rivera, había sido sentenciada al cierre junto con otros cerca de 2.000 kilómetros de vías más en el Consejo de Ministros celebrado el 30 de septiembre de 1984. Las posteriores negociaciones entre el Gobierno y una entonces aún muy joven Generalitat lo evitaron, y la línea siguió abierta a cambio de que el Consell asumiera el coste del déficit de explotación. Esto último no ocurre desde hace más de 15 años, pese a lo cual el trazado continúa abierto.

La salvación in extremis podría haber dado pie a plantear una remodelación integral, que pudiera dar pie a que el tren resultara más competitivo y atractivo para los potenciales viajeros. Sin embargo, no solo no ocurrió eso, sino que, 37 años después, da la sensación de estar en el mismo punto de partida, y que se deja la línea languidecer a su suerte, hasta que llegue un momento en que el deterioro sea tal que nadie pueda oponerse a su clausura. El estado de la vía es cada vez peor y los tiempos de viaje son, por ende, cada vez mayores. El mantenimiento en todo este tiempo ha sido el justo, sin apenas actuaciones de envergadura, las cuales, además, han sido siempre de emergencia.

Hay que recordar, en este sentido, que la renovación parcial de la vía que se llevó a cabo en 1998 entre Agres y Ontinyent se hizo para reparar los daños causados por un grave incendio en el verano de 1994, y que durante esos cuatro años, los trenes estuvieron circulando por el tramo afectado a 20 kilómetros por hora. En esta misma época se implantaron los transbordos en Xàtiva, que penalizan los trazados con València, aunque luego se restablecieron dos servicios directos, que a día de hoy continúan. Otra renovación parcial de vía a realizada finales de 2010, también en el entorno de Agres, fue para reparar los efectos de otro incendio.

Más recientemente, en 2020, se reparó un túnel en El Genovés, aunque también esto puede considerarse forzoso, para evitar desprendimientos dentro de la bóveda. Por otro lado, es justo reconocer que tras la creación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 2005, dejando a Renfe exclusivamente la circulación de trenes, se acondicionaron estaciones y apeaderos. Hasta entonces, el aspecto de algunos bien se asemejaba a un escenario de terror apocalíptico.

Sin embargo, la imagen predominante ha sido la de un gran desinterés de los sucesivos gobiernos en modernizar la línea, pese a constantes promesas de mejora. Resulta muy llamativo que no se haya realizado una variante para evitar que el trazado quede inundado por el pantano de Bellús, inaugurado en 1995. Hasta ahora, la solución ha sido no llenar por completo el embalse, pero en 2020 la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se mostró dispuesta a anegar cuando fuera oportuno para evitar inundaciones en la comarca de la Ribera. Tras el revuelo generado, Adif anunció la realización de la citada variante, pero la pregunta es: ¿por qué se tardó 25 años en plantear esa alternativa?

Reivindicación de mejoras

El actual Ejecutivo central es el primero que desde 1985 ha anunciado una mejora integral de la línea, pero la lentitud del proceso genera una cierta desconfianza en los usuarios, que en estos 37 años han sido los grandes valedores de su continuidad. Está implantándose el sistema de seguridad de bloqueo automático, con décadas de retraso frente a otras zonas de España, y se renovará la vía en los 64 kilómetros de recorrido, pero no se sabe aún cuándo, solo que las obras obligarán a cortar el tráfico durante un año.

Mención aparte merece el servicio, siempre limitado y que con la pandemia de coronavirus como argumento se ha reducido a tres circulaciones diarias por sentido, lo cual limita mucho las posibilidades de uso del tren. Los automotores, además, son los mismos que ya circulaban en 1984, aunque reformados. Su estado es bueno, pero contribuyen a incrementar la imagen de obsolescencia y dejadez sobre la línea.

Y pese a todo, el tren mantiene un uso más que aceptable. Cabe recordar que las cifras de viajeros evitaron en 2013 que hubiera recortes en el servicio. Para muchos de los sufridos pasajeros y para quienes desde 1984 se han opuesto al cierre, no obstante, la sensación es que la línea Alcoy-Xàtiva vive en un continuo «día de la marmota», que arranca ahora su año 38. ¿Será el último y llegará al fin en 2022 la ansiada renovación?