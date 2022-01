Inés Mira: «Nada se idea para personas con movilidad reducida»

Inés Mira, estudiante del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) del Máster Universitario en Ingeniería Textil (Muitex), ha mejorado la vida de su hermano gracias a sus conocimientos en diseño textil. Su Trabajo Final de Grado (TFG) ha facilitado cambiarse de ropa, hacer la cama o utilizar toallas de baño a personas con movilidad de reducida. Este TFG le ha servido para ganar el premio Cavida, un galardón que pretende mejorar la calidad de vida de las personas. La ingeniera, natural de Mutxamel, está «muy orgullosa por el premio», que considera un reconocimiento a la calidad del trabajo y una contribución hacia la mejora de la vida de las personas con discapacidad.

¿Puede explicar la particularidad que tiene su trabajo y en consecuencia estos diseños textiles?

Adaptar la ropa a las personas con discapacidad, particularmente me movió tener un hermano con discapacidad física y psíquica aunque mi proyecto se centra en la física especialmente. Mi hermano tiene una mano prácticamente inmóvil y la otra sí tiene completa movilidad así que teniendo en cuenta estas características fui adaptando el textil hogar y el textil indumentaria a él, pero vamos que pueden ser utilizadas por cualquier persona con estas limitaciones que hay muchas. Durante el proceso de diseño tuve en cuenta que todo se pudiera manejar con una sola mano.

¿Qué le llevó a orientar su Trabajo de Fin de Grado por esta vía?

Veía que las necesidades diarias de mi hermano como vestirse siempre tenían que hacerse con ayuda de mis padres o mía, sobre todo para ponerse una camisa, camiseta o abrocharse una cremallera, un acto que con una mano resulta bastante difícil. Estos pequeños gestos me inspiraron a ayudar a mi hermano pero también a otras personas con movilidad reducida e incluso a las personas que visten a gente que está encamada. También me di cuenta que tenía dificultadas al hacer la cama o al secarse cuando salía de la ducha, por eso adapté también sábanas y dos toallas, la de cuerpo y manos. En textil indumentaria hice diseños, de varios tipos de camisetas, pantalones y unos guantes todos ellos enfocados a facilitar el uso de estas personas.

¿Piensa que en un futuro puede ser viable comercializarlo?

No sé si es viable pero espero que sí porque son prendas que se adaptan a las personas no únicamente con movilidad reducida por ser discapacitados sino para cualquier persona porque como dijo Teresa Perales cuando entregó el premio Cavida, cuando pasan los años a todos se nos reduce la movilidad. Es por ello que sí puede ser viable, es más creo que hay que mirar más al futuro en todos estos aspectos que parece que son problema de unos pocos pero nos afecta a todos.

¿Ha hablado con alguna industria, o conoce alguna que pueda estar interesada en el proyecto?

De momento no he realizado ningún contacto todavía, pero sí pretendo seguir adelante con el proyecto porque creo que tiene viabilidad de hecho no me importaría asociarme o ayudar a alguna marca a sacarlo adelante. Creo que muchos apuestan y están apostando por la responsabilidad social y este es un parámetro que responde muy bien a esa premisa empresarial, sobre todo en el campo del textil.

¿Piensa que muchos de los productos no están orientados o pensados para personas con movilidad reducida? ¿Qué conclusiones ha extraído?

Nada se idea para personas con movilidad reducida de hecho pocos productos por no decir ninguno está adaptado, no solo en el textil sino en urbanizaciones, calles, etcétera. Es muy complicado vivir en un mundo que está hecho para las personas con movilidad completo y no pensado en el otro colectivo. Pienso también que falta información, mucha diría yo, sobre la discapacidad; falta mucho por avanzar, por cerrar y hace falta que las empresas se hagan eco y sean partícipes de ese cambio que hace falta para que cada vez el porcentaje de productos adaptados sea mayor y que no estén en minoría.