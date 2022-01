Alcoy suspende la romería y la "rostida" de Sant Antoni por el coronavirus

El Ayuntamiento de Alcoy ha suspendido la romería de Sant Antoni prevista para este fin de semana y la tradicional "rostida" que suele celebrarse en la ermita, ante la proliferación de contagios de coronavirus que se está produciendo. La concejal de Fiestas, Carolina Oritz, ha explicado este lunes a través de un comunicado que la actual normativa no permite en estos tipos de acontecimientos el consumo de alimentos y bebidas, excepto si se hace en una zona exclusiva habilitada de restauración separada de la zona del acontecimiento, cumpliendo con las medidas propias de los establecimientos de hostelería y restauración. De esta forma, no se puede llevar a cabo la parrillada junto a la ermita, dado que no se puede cumplir con la normativa que también determina un aforo a razón de 2,25 metros cuadrados por persona.

Al no poderse comer en Sant Antoni, el Ayuntamiento ha decidido no realizar tampoco la romería. No obstante, sí se llevará a cabo la bendición de animales, adaptándola para intentar facilitar un recorrido con sentido único, evitando las aglomeraciones de personas. Se realizará este sábado a las 17.30 horas en el parque de la Glorieta, con entrada por la plaza Ramón y Cajal, o por la calle San Nicolás en los casos que no puedan entrar por las escaleras, y salida por la calle San Matep. No se harán ni la concentración en la Plaça de Dins, ni el pasacalles ni la chocolatada. Carolina Ortiz ha recordado que "seguimos en pandemia y hay una normativa que se tiene que cumplir". La edil recuerda que en este tipo de acontecimientos solo se puede comer y beber "en zonas habilitadas para la restauración" y con la normativa específica para estos establecimientos. "Por lo tanto, y lamentándolo mucho, no podemos organizar un acto que incumpliría la normativa". La responsable de Fiestas confía en que "el próximo año podamos vivir una celebración como a todos nos gustaría", y pide "comprensión a la ciudadanía ante esta situación".