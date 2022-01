El Ayuntamiento de Alcoy se involucra en materia de vivienda. La administración municipal ha destinado 93.597,28 euros al pago de alquileres u otro tipo de alojamientos a personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad, concretamente, 70 solicitudes de vecinos que han sido víctimas de violencia de género o han sufrido un desahucio, también personas sin hogar.

La concejal de Vivienda, María Baca ha explicado que “esta ayuda complementa el trabajo que desde el Ayuntamiento de Alcoy se realiza para garantizar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía en general y en especial a cualquier persona que pertenezca a estos colectivos en situación de vulnerabilidad”.

Mientras que un principio, el 30% de la subvención se reservaba para facilitar un alojamiento o solución residencial inmediata a personas en las situaciones anteriormente mencionadas, finalmente este apartado ha quedado desierto, al no registrarse ninguna solicitud.

Por ello, la subvención se ha destinado íntegramente a la concesión de ayudas directas para el pago de alquiler de una vivienda adecuada o para hacer frente al precio de ocupación del inmueble de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las beneficiarias.

Para acceder a estas ayudas se presentaron 80 solicitudes, de las que 70 han sido resueltas favorablemente. Del total, 68 se han concedido en concepto de pago de alquiler, mientras que en dos casos han servido para ayudar a pagar el precio de ocupación del inmueble.

Las diez solicitudes denegadas han sido rechazadas por no haber aportado la documentación requerida en tiempo y forma o por no reunir alguno de los requisitos de las bases, bien por contar con un informe desfavorable por parte de la trabajadora social de referencia o por no haber acreditado un año de residencia efectiva en el municipio de Alcoy.