El IES Andreu Sempere urge al Ayuntamiento de Alcoy el desbloqueo de la reforma del centro

El director del instituto Andreu Sempere de Alcoy, Jesús Martínez, ha urgido al Ayuntamiento a desbloquear el proceso para reformar el centro, que ha quedado encallado al no presentarse ninguna oferta a la licitación, como informó este periódico el pasado sábado. El responsable docente lamenta la «situación de incertidumbre» que se ha generado, y considera que es «otro disgusto añadido a la larga lista de incumplimientos» por parte de la administración -no únicamente del Consistorio- hacia el centro educativo, cuya reforma fue solicitada por primera vez en 1999 pero tardó 19 años en comenzar a tramitarse. A su juicio, el fiasco ocurrido con la licitación demuestra que el proyecto «no estaba bien preparado».

Martínez califica de «desastroso» el proceso y señala que ya advirtió que «la memoria valorada era insuficiente», motivo por el cual las obras iban a acometerse en dos fases. Ante lo sucedido, apela a que el equipo de gobierno y la Conselleria de Educación «paren, analicen la situación y, si tenemos que esperar, esperemos, pero hagamos las cosas bien». «Que miren dónde se han equivocado y den una solución definitiva», insiste. El director también critica que ha solicitado una cita de urgencia con el edil de Educación, Jordi Silvestre, y que ayer todavía no había recibido una respuesta.

El retraso en la reforma del IES Andreu Sempere tras quedar desierta la licitación también ha generado malestar en algunos grupos de la oposición. La concejal de Guanyar Alcoi Sandra Obiol critica la «incompetencia» del equipo de gobierno, y recuerda que «ya se equivocaron en los cálculos y el instituto tuvo que dejar fuera obras tan necesarias como la reforma del gimnasio». Además, señala que «hemos visto que no tienen ni idea de dónde ubicar al alumnado durante las obras». A su juicio, «si no saben lo suficiente o no tienen interés como para proteger a una comunidad educativa tan grande como la del Andreu Sempere, que sean otros los que lo hagan», en alusión a la Conselleria, y reclama responsabilidades, al igual que el portavoz municipal del PP, Quique Ruiz. Los populares atribuyen que nadie concurra a la licitación a «la lentitud del gobierno local en concursar las obras», lo que ha llevado a que «el proyecto haya quedado desfasado». Ruiz no entiende «cómo el PSOE tardó un año en dar el visto bueno al proyecto y licitarlo sin haber revisado los precios», y sostiene que, de haber actualizado los importes, «la obra podría haber sido adjudicada y haber cumplido las aspiraciones del instituto» de que los trabajos, con una duración de 14 meses, se iniciaran en julio de 2022, de forma que afectaran el desarrollo de un solo curso académico.