Un viaje para dar a conocer el valor de los pueblos más pequeños

Recorrido con atractivo. La «Ruta 99» puesta en marcha por la Generalitat para estimular el turismo en los pueblos con menos de 100 habitantes ha dado más difusión a las cuatro localidades de El Comtat que forman parte del itinerario.

En ocasiones, lo más cercano es también lo más desconocido, y hace falta algún estímulo, a modo de empujón, para hacer que la curiosidad despierte. Algo así ha ocurrido con la «Ruta 99» puesta en marcha por la Generalitat, a través de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant). Se trata de un itinerario por los municipios de la Comunidad con menos de 100 habitantes, que consta de cuatro paradas en la provincia de Alicante, todas ellas en la comarca de El Comtat: Benillup, Benimassot, Famorca y Tollos. En las cuatro localidades, la sensación que deja la iniciativa en sus primeras semanas de funcionamiento es positiva: se ha notado un aumento de visitantes.

Lo corroboran los cuatro alcaldes y vecinos de estos pueblos: la difusión de la ruta a través de los medios de comunicación y las redes sociales ha tenido un efecto inmediato. Es probable que, en parte, se haya debido a la puesta en escena, con una cartelería que recuerda a la Ruta 66 estadounidense, un llamativo y simpático vídeo promocional, con canción incluida, y la creación de un itinerario con reminiscencias del Camino de Santiago: una credencial que se puede ir sellando en cada uno de los pueblos que se visita.

La credencial se puede cuñar en los Ayuntamientos o en los escasos negocios que hay en estas localidades, como la farmacia y el bar. Desde la puesta en marcha de la iniciativa, aseguran, se ha despertado bastante interés. Ángel Romero, gerente del bar de Famorca, cree que «a la gente le motivan este tipo de actividades, y si no se hace algo así no conseguimos nada; son pueblos que en general no se conocen, cuando tenemos muchas cosas para ver». La afluencia ha sido mayor los fines de semana, pero también de lunes a viernes «acuden visitantes, o llaman al Ayuntamiento pidiendo información», comenta el alcalde de Benillup, Javier Navarro. «A la gente le está gustando ver un pueblo tan pequeño como el nuestro, pero al mismo tiempo tan arreglado», explica.

Para él y para los demás alcaldes implicados, la idea de darle la vuelta a un aspecto negativo como es la presencia de muy pocos habitantes, haciendo que sea un aliciente para conocer los pueblos, resulta positiva. «También es bueno para los pueblos de alrededor», asegura Navarro, ya que aparte de las localidades de la «Ruta 99» muchos acaban visitando otros municipios del entorno. El primer edil de Tollos, Félix Frau, considera también que esta campaña «favorece que el visitante se comunique con los habitantes del pueblo». En su opinión, la forma de desarrollar la ruta resulta simpática, ya que «muestra a un viajante» que establece contacto con los vecinos de los lugares que visita. Además, valora que «es una forma de mostrar los atractivos que tenemos en el entorno».

Sisco, gerente del bar de Tollos, asegura que «se está levantando mucho el turismo» desde que empezó esta idea, y cree que puede ser un estímulo importante para que el negocio se consolide y amplíe, a partir del aliciente que supone «la tranquilidad» de esta localidad. Daban buena cuenta de ello ayer a la hora de la comida un grupo de clientes, llegados en moto desde Elda y Villena, quienes incidían en que «esta es la mejor zona de la provincia», y al mismo tiempo apenas conocida fuera del entorno más cercano.

Acicate para la economía

Uno de los objetivos de la Agenda Avant es que la «Ruta 99» sirva de aliciente para que puedan ponerse en marcha nuevos negocios o empresas vinculados al turismo en estos municipios. En este sentido, el alcalde de Benimassot, Ismael Molines, señala que «necesitamos un estímulo económico, pero sin perder nuestra esencia». A su juicio, esta es «una buena forma de dar a conocer estos pueblos», que de hecho ya se ha notado también en una mayor afluencia. No obstante, apela también a que no se descuiden otros aspectos económicos de esta zona, como los cultivos tradicionales y el problema que está suponiendo la plaga de xylella.

La «Ruta 99» se ha convertido en uno de los principales temas de conversación para los vecinos de Benimassot, al igual que en las demás localidades. Para Marga Ballester y Leticia Aparicio, «todo lo que suponga dar a conocer el pueblo y la problemática de la despoblación está bien», aunque señalan que «a quien más puede beneficiar es a quien tenga negocios». Yen este sentido, señalan que «haría falta que alguien tomara el bar municipal, y mejor que fuera una familia con niños». Las vecinas apuntan a una de las mayores preocupaciones en estos municipios, la pérdida de habitantes y el envejecimiento. En Benimassot hay dos niños en edad escolar, en Famorca tan solo uno y en Tollos ninguno; únicamente Benillup presenta una situación algo más favorable al respecto.

El alcalde de Famorca, Vicente Ruiz, hace hincapié en el objetivo de fijar población. «Hay que buscar formas para que la gente se quede», y también para que se lance a crear algún negocio. Por ello, estima que la «Ruta 99» es «una buena iniciativa», que «ha generado movimiento» y contribuye a «que se sepa que existimos» y que hay motivos para, al menos, visitar esta y las demás localidades. Y además, de una forma que encuentra simpática y que puede generar un gancho interesante, punto de vista que comparten los demás alcaldes. Algunos vecinos, eso sí, echan en falta que en el vídeo de promoción haya más referencias a la cultura local.

Con todo, en general todos confían en que la iniciativa tenga éxito, como al menos de momento está siendo, y sirva para promover los atractivos de estas localidades, y a partir de ahí generar más interés. Coinciden en que la medida, por sí sola, no será una solución a la despoblación, pero sí será un apoyo para combatirla.

Senderistas y moteros, entre los más interesados

Buena parte de los visitantes que han acudido ya a las localidades de El Comtat incluidas en la «Ruta 99» son senderistas, atraídos por los itinerarios que pueden realizarse a pie desde estas localidades. La información sobre estos recorridos, además, aparece reflejada en la página web y los folletos informativos que se han lanzado. Y otro colectivo importante en este aspecto es el de los motoristas; son muchos los grupos que se desplazan hasta la zona, especialmente los fines de semana, para recorrer las sinuosas carreteras.