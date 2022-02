El PP de Alcoy afirma que el equipo de gobierno ha obviado el 71% de las propuestas presentadas desde el inicio del mandato

El grupo municipal del PP en Alcoy asegura que el 71% de las propuestas que ha llevado a pleno desde que arrancó el actual mandato municipal han sido o rechazadas por el equipo de gobierno socialista, o aceptadas pero sin llegar nunca a ejecutarse. Así lo aseguran los populares, quienes además rechazan las críticas del PSOE por no haber presentado propuestas al presupuesto de 2022. Así, el portavoz de la formación, Quique Ruiz, sostiene que "hemos realizado solo en el pleno 88 propuestas durante esta legislatura, de las que 63 o fueron rechazados o han acabado en un cajón".

Ruiz ha comparecido este lunes junto a la concejal Amalia Payá, que ha denunciado el retraso con el que el gobierno socialista ha presentado el presupuesto para este año. La edil argumenta que las cuentas se han dado a conocer cuatro meses después del 15 de octubre, la fecha límite que marca la Ley de Haciendas Locales. Ante esto, ha lamentado que el PSOE haya entregado el borrador "tarde y sin la documentación que exige la ley".

Los ediles populares aseguran que la oposición no dispone todavía de las memorias de las diferentes concejalías y del alcalde, las bases de ejecución, el informe de intervención, el informe económico-financiero, el anexo de inversiones y el estado de la deuda, así como el plan estratégico de subvenciones. "Solo tenemos un listado de ingresos y gastos cuadrado a martillazos", según ha dicho Payá este lunes. Por su parte, Ruiz ha criticado que el PSOE "tenga el cuajo de criticar que el PP no haya presentado propuestas al presupuesto", insistiendo en las iniciativas rechazadas o que no se han ejecutado pese a aprobarse.

En opinión de Ruiz, "lo normal sería que el gobierno presentara sus líneas estratégicas con un primer borrador del presupuesto y que, a partir de ahí, la oposición planteara sus iniciativas". Sin embargo, ha reiterado, "las propuestas que el principal partido de la oposición ha lanzado desde que comenzó la legislatura han sido mayoritariamente desestimadas". Por ello, ha reclamado al PSOE que "se dedique a gobernar en lugar de ser la oposición a la oposición" y le ha instado a "aportar de forma urgente toda la documentación sobre el presupuesto que debería estar sobre la mesa desde el pasado mes de octubre".