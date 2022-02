Alcoy aparca el polígono industrial de Pagos hasta tener redactado el Plan General

El Ayuntamiento de Alcoy aparca el desarrollo de una zona industrial en la partida de Pagos hasta que esté listo el Plan General Estructural, el cual está previsto para finales de este año. Así lo asegura el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Jordi Martínez, tras las críticas del PP después de que en los presupuestos municipales de 2022 no se haya recogido una partida destinada al desarrollo de este nuevo polígono, que sí aparecía en ejercicios anteriores, y que los populares consideran consecuencia de la falta de una planificación industrial adecuada.

La partida de Pagos, en la que se llevaría a cabo este polígono, se encuentra en el entorno del acceso sur a Alcoy desde la autovía A-7, próxima a la orilla derecha del río Molinar aunque a una cota bastante más alta. En el presupuesto de 2021 se incluyó una partida de 20.000 euros para la realización de estudios destinados a planificar este desarrollo industrial, "de los cuales el gobierno no ha utilizado un solo céntimo", critica la concejal del PP Lirios García. Esa partida ha quedado excluida de las cuentas de 2022, que fueron presentadas por los socialistas hace pocos días.

García estima que la retirada de este proyecto supone "una evidencia de que el desarrollo industrial de Alcoy no va con el PSOE" y pide explicaciones al respecto al equipo de gobierno. Pero además, al mismo tiempo la edil popular cuestiona la idoneidad de esta zona para la construcción de un polígono, entre otros aspectos por su proximidad al entorno de arqueología industrial del Molinar y la inestabilidad del terreno. Y recuerda que un informe de la Generalitat emitido en diciembre de 2020 aludía al "alto valor paisajístico" de la zona. Según explica, este problema y la falta de estabilidad de la ladera hacen que apenas se pudieran aprovechar 131.000 metros cuadrados para suelo industrial.

El edil de Urbanismo replica, en este sentido, que "aún no sabemos de qué forma, pero se hará" el desarrollo industrial en Pagos, y rechaza de forma categórica que sacar esa partida de los presupuestos implique que se descarta el proyecto. Martínez argumenta que mientras que no esté terminado el Plan General Estructural, que defina de forma precisa los usos del suelo y su delimitación en Alcoy, "no tiene sentido tener esa partida ahí". Por ello, asevera que será el futuro documento marco el que marque la zona exacta donde se llevaría a cabo el desarrollo industrial, y a partir de eso ya actuar de manera más concreta.