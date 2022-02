Alcoy mantiene la extracción de agua en El Molinar a 4,5 metros pese a la escasez de lluvia este invierno

Alcoy mantiene la extracción de agua en El Molinar en torno a los 4,5 metros de profundidad pese a la escasez de lluvias que se está viviendo este invierno en prácticamente todo el país. El principal acuífero de la ciudad goza, según explica el concejal de Obras y Servicio y vicealcalde, Jordi Martínez, de "buen caudal" y las máquinas para bombear el agua se están utilizando en momentos puntuales.

Las intensas precipitaciones registradas en los primeros meses de 2020 provocaron que Alcoy gozase de una óptima reserva hídrica. Esta situación también propició que el agua manara caballera del acuífero de El Molinar con excedentes incluso para el río.

Este manantial, del que proviene en torno al 60% del agua necesaria para el consumo de la ciudad, se encontraba ese verano rebosante pese a las altas temperaturas, con un caudal a 3,86 metros de profundidad. Una situación que no solo evito el uso de bombas de extracción, sino que fomentó una escena idílica con pozas naturales y cascadas de agua que hacía años que no se observaba y que resultaron un atractivo tanto para los alcoyanos y las alcoyanas, como para gente procedentes de poblaciones vecinas.

Sin embargo, la posterior escasez de lluvias en otoño e invierno obligó a la empresa que gestiona el servicio de agua potable a utilizar maquinaria para su extracción del acuífero. En este sentido, Jordi Martínez explica que hasta los 4 metros de profundidad el agua mana caballera, es decir, por sí sola, pero a partir de ahí no llega a llenar la cúpula donde se acumula y hace falta bombearla para su extracción.

El uso de bombas "no significa que haya escasez", ya que en realidad "se está extrayendo el agua a unos 4,5 metros de profundidad", prácticamente al límite para que mane sin necesidad de maquinaria. Esto significa que el manantial goza de "buen caudal" pese a la sequía que se está viviendo este invierno y que "no existe ningún riesgo de desabastecimiento" en la ciudad. De hecho, el responsable del departamento de Obras y Servicios insiste en que "Alcoy tiene una situación privilegiada" porque "además no depende otras infraestructuras hídricas", como pueden ser pantanos.

Según los datos aportados por Martínez para demostrar que El Molinar tiene un caudal óptimo, en los últimos 14 años el nivel máximo al que se ha llegado a extraer el agua es aproximadamente a 12 metros de profundidad, una cifra muy alejada de los 4,5 metros actuales, y el máximo se registró "entre los años 70 y 80", alcanzando los "70 metros de profundidad". El concejal, asimismo, insiste en que "si comparamos con otros pozos de la comarca, hay sitios donde se está extrayendo el agua hasta a 140 metros".

Durante 2021 el bombeo de agua se ha puesto en marcha en momentos puntuales, pues al inicio de año fue necesario debido a la escasez de lluvias durante el invierno, pero las ligeras precipitaciones de primavera aliviaron la situación hasta verano, cuando volvió a ser necesario el uso de maquinaria. Pese a que al inicio de 2022 el agua volvió a manar caballera, "desde hace tres o cuatro semanas se están volviendo a utilizar las bombas", aunque Jordi Martínez confía en que "si hay precipitaciones durante los meses de primavera, la situación pueda revertirse".

Cabe recordar que el manantial de El Molinar no solo abastece de agua a gran parte de la población, sino que también ha sido de suma importancia en el desarrollo agrario e industrial de la ciudad. Una muestra de ello es el rico patrimonio industrial que hay a su paso y el cual el gobierno municipal pretende recuperar y poner en valor con la creación de un centro de interpretación en uno de los complejos fabriles más destacados de la zona.

Asimismo, Alcoy cuenta con otro acuífero en el Barranc del Cint, pero de éste no hay datos porque desde hace años no se utiliza su agua para consumo. No pasa lo mismo con el pozo de Barxell, del cual se abastece el barrio de Batoy y una parte del de Santa Rosa. Fue precisamente en este último en el que se produjeron filtraciones tras la borrasca Gloria que dejaron sin servicio de agua potable a las citadas zonas urbanas durante más de dos semanas.

Con todo, pese a que El Molinar goza de "buen caudal", si la situación climatológica continúa igual, todo apunta a que el próximo verano los alcoyanos y las alcoyanas no podrán disfrutar del idílico escenario con pozas naturales y cascadas de agua en el que, además, muchos aprovechan para darse un refrescante baño en plena naturaleza en los meses de más calor.