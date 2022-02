Una aplicación permite a jóvenes con Ásperger entrenar situaciones laborales y mejorar su empleabilidad

Enfrentarse a una entrevista de trabajo o al primer día en la oficina son siempre situaciones incómodas, más aún cuando la persona tiene dificultades para gestionar las relaciones sociales. A fin de facilitar la empleabilidad de jóvenes con síndrome de Ásperger, el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU), con sede en Ibi, ha desarrollado una aplicación que utiliza gafas de realidad virtual para entrenar situaciones laborales cotidianas. La herramienta permite al usuario acceder a una oficina virtual e interactuar con compañero y jefes.

Los expertos estiman que un 4% de la población padece síndrome de Ásperger, un trastorno del espectro autista (TEA) que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio e inflexibilidad del pensamiento. Las personas con este síndrome poseen campos de interés estrechos y absorbentes y son, en general, extremadamente buenos en habilidades de memoria, de hecho muchos sobresalen en matemáticas y ciencias.

En la actualidad existe una grave exclusión en el ámbito laboral hacia las personas que presentan TEA. De hecho, en Europa el desempleo de este colectivo afecta entre el 70 y 90% de personas, una cifra que preocupa a entidades como la Asociación Ásperger de Alicante (ASPALI), cuyos responsables contactaron con AIJU para conocer las herramientas que desarrolla. Por ello, el instituto tecnológico, a través del proyecto WOOTICS, en el que participan entidades de España, Italia, Rumanía y Austria, ha desarrollado una aplicación que utiliza gafas de realidad virtual para entrenar situaciones laborales del día a día en una oficina.

La herramienta permite al usuario poner en práctica diferentes retos y tareas que le plantean sus compañeros de trabajo virtuales y aprender a manejar situaciones cotidianas del entorno laboral. Está destinada para ser utilizada por centros de atención de personas con TEA, como ASPALI, y, según apunta la responsable del proyecto en AIJU, Noemí Rando, "ya está disponible de forma gratuita en la web de AIJU".

¿Cuáles son los principales síntomas del Síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger se trata de un trastorno del desarrollo dentro del espectro autista, que se caracteriza por dificultades para la interacción social, alteraciones de los patrones de comunicación no verbal e inflexibilidad cognitiva y de comportamiento. Dificultades en las interacciones sociales Tienen dificultades en la interacción con sus iguales y suelen mostrar falta de interés y deseo por relacionarse. Alteraciones en las habilidades lingüísticas No entienden el lenguaje como un modo de compartir sentimientos, emociones o pensamientos. Intereses limitados e insistencia en rutinas establecidas Suelen tener áreas u objetos de "especial interés". Se interesan en áreas intelectuales específicas como por ejemplo: matemáticas, lectura, historia, astronomía, etc. También les gusta establecer rutinas que les hagan más comprensible el mundo en el que viven. No les agradan los cambios y los afrontan con especial dificultad y desconcierto. Torpeza motora En ocasiones pueden presentar retraso temprano en el área motriz, que podría reflejarse en dificultades en tareas como atrapar una pelota o "patosos" al correr y saltar. Por otra parte, en los movimientos pequeños y precisos les pueden resultar complicadas labores como cortar con tijeras o sujetar un lápiz. También podrían existir problemas de coordinación como, por ejemplo, seguir el ritmo de una canción o pedalear en una bicicleta. Problemas cognitivos Pueden tener dificultades para deducir lo que alguien está pensando y, por tanto, problemas para empatizar con ella. Hipersensibilidad sensorial Muestran una mayor sensibilidad a ciertos sonidos, colores, texturas, olores y sabores. Tienden a rechazarlos o, por el contrario, a no querer desprenderse de ellos.

Dentro del proyecto, además, AIJU ha creado una guía de buenas prácticas para la empleabilidad, enfocada a las cualidades y necesidades específicas del colectivo, que incluye información sobre cómo prepararse para conseguir un trabajo, a qué lugares acudir, cómo hacer una solicitud o a elaborar un currículum o una carta de presentación. También cuenta con explicaciones de cómo es un proceso de selección con preguntas típicas y consejos para permanecer con éxito en un puesto de trabajo.

Un tercer pilar fundamental es la elaboración de chatbot que, utilizando la inteligencia artificial, ayudan a jóvenes con síndrome de Ásperger a resolver dudas o conflictos relacionados con la empleabilidad. Rando, en este sentido, pone como ejemplo: "qué hago si me he dormido, los chatbot dan claves para no paralizarse y actuar correctamente". La responsable del proyecto insiste en que "estas personas aprenden a base de entrenamiento", y es precisamente ese el objetivo de todas estas herramientas, que "puedan entrenar para afrontar el día a día en su puesto de trabajo".