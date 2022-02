El PP de Alcoy denuncia la retirada de la dedicación exclusiva a una de sus concejalas

El grupo municipal del PP ha denunciado la retirada de la dedicación exclusiva a su concejal Lirios García, que había tenido esta asignación desde el inicio del actual mandato. A partir de ahora será el concejal de Industria e Innovación, Jordi Segura, el que perciba esta retribución. Los populares tachan esta resolución del alcalde, Toni Francés, de "injusta, arbitraria y con una clara intención de debilitar al principal partido de la oposición", y afirman que "distorsiona más si cabe la proporcionalidad entre los recursos municipales y los resultados de las elecciones municipales de 2019". Argumentan, en este sentido, que teniendo 12 concejales, "el PSOE acumula diez dedicaciones exclusivas y siete asesores".

El PP critica que, pese a ser la segunda fuerza política en el Ayuntamiento, a partir de ahora cuentan únicamente "con una dedicación exclusiva y un asesor, idénticos recursos a los asignados a otros grupos con mucha menos representación". Aluden, sin citarlos, a Podem, Compromís y Guanyar Alcoi, que cuentan cada uno con dos concejales, y también a Ciudadanos, que comenzó el mandato con dos ediles pero uno de ellos pasó después a los no adscritos. Ante esto, consideran que son "en proporción, el grupo municipal con menos recursos". Por ello, piden al alcalde "que reconsidere su decisión en aras de la proporcionalidad y del respeto hacia la democrática función de control que la legislación española concede a la oposición".

Lirios García pasará a cobrar ahora el 75% del sueldo íntegro que había percibido hasta la fecha. Los populares, no obstante, afirman que "la concejal continuará dedicando el 100% de su tiempo a la labor de fiscalización del gobierno y de planteamiento de propuestas para Alcoy". Asimismo, señalan que "pese al ataque directo del alcalde y a la merma de recursos, el PP va a seguir trabajando, con más empeño si cabe, en ejercer la democrática función de control al gobierno", además de "continuar planteando proyectos e iniciativas que contribuyan a frenar la decadencia en la que el PSOE está sumiendo a la ciudad de Alcoy". También califican de "pueril y antidemocrática" la decisión del alcalde, e insisten en atribuirla a "un ataque directo al principal partido en la oposición" por la actividad de control que han venido haciendo.

"No le correspondía la dedicación exclusiva"

Sin embargo, el equipo de gobierno recrimina al PP que "lo no explican" es que Lirios García "ha estado durante toda la legislatura con una dedicación exclusiva que no le correspondía". El portavoz de los socialistas, Jordi Martínez, recuerda que al inicio de este mandato "se acordó que todos los portavoces de las diferentes formaciones tuvieron dedicación exclusiva al 100% excepto Vox [que tiene un concejal, frente a los cuatro del PP y los dos del resto de grupos de la oposición], y que si algún grupo más la necesitaba seria al 75% para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaría impulsada por Mariano Rajoy". Añade que la del alcalde quedó libre, después de que se le designara portavoz socialista en la Diputación y renunciara a cualquier ingreso procedente del Ayuntamiento. Así, Francés "cedió al PP" su dedicación exclusiva, indicándoles que la podrían tener "mientras no la necesitáramos".

Sin embargo, Martínez justifica que la incorporación de Jordi Segura al equipo de gobierno "se ha hecho ya incompatible con su trabajo en la Universidad. por el que es preciso que pase a tener la dedicación exclusiva", y dedicarse plenamente a "trabajar en temas tan importantes para la ciudad como son la innovación, industria y la sociedad digital. El portavoz socialista agrega que, con una dedicación al 75%, Lirios García cobrará "más de 2.000 euros mensuales, cumpliendo lo que se acordó en el momento de su concesión".

El edil socialista alude también a unas palabras pronunciadas en abril de 2021 por el portavoz de los populares, quien recuerda que dijo que "los alcoyanos tenemos que exigir una dedicación plena de los concejales, porque Alcoy tiene que ser su principal preocupación". Por ello, afirma, el PSOE está "haciendo exactamente lo que ha pedido el PP, tener una plena dedicación a trabajar por Alcoy" y, en el caso de Segura, "en temas tan fundamentales como la industria y la innovación". Y reitera que Lirios García "ha estado cobrando durando case tres años una dedicación que no le correspondía y que se le otorgó por deferencia al ser el segundo partido más votado", cosa que, apostilla, el PP ha "obviado" en su denuncia pública.