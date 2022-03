Los empresarios aseguran que la construcción en Alcoy está paralizada por la falta de agilidad del Ayuntamiento en dar licencias

La Federación de Empresas de l'Alcoià y El Comtat (FEDAC) ha denunciado públicamente que la "imposibilidad" de obtener licencias de obras mayores está paralizando el sector de la construcción en Alcoy, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el "prolongado retraso" del Plan General Estructural, sin avances, han insistido, desde 2019.

La demora de dicho plan afecta directamente a la industria, ya que escasea el suelo de calidad para la ampliación de negocios y la implantación de empresas nuevas, tal y como ya alertó en septiembre de 2021 FEDAC. Su presidente, Natxo Gómez, ahora también ha insistido en que "empresas asociadas nos han alertado de los graves problemas que están teniendo para desarrollar su actividad, especialmente en la construcción", pues "las promociones están a la espera de la licencia correspondiente".

Para la federación, esta situación se está traduciendo en la "paralización de proyectos", lo cual es "preocupante", máxime "cuando superada la peor época de la pandemia, parece que la economía comienza a moverse".

En la misma línea, FEDAC ha insistido en que varios empresarios de la construcción en Alcoy están mostrando "su malestar e inquietud porque no pueden planificar ni poner en marcha promociones urbanísticas para las que, incluso, tienen clientes dispuestos a comprometerse en la adquisición de viviendas".

Natxo Gómez, asimismo, ha explicado que esta situación "afecta sobre todo a licencias de obras mayores", las cuales no están siendo expedidas y que, según el presidente de FEDAC, el gobierno municipal achaca a la "saturación de trabajo del departamento de urbanismo y arquitectura", aunque el ejecutivo local no se ha pronunciado al respecto. "No podemos permitir la parálisis de un sector tan importante para nuestra economía local y que genera tantos puestos de trabajo", ha añadido Gómez.

Pero las quejas de empresas alcoyanas por las dificultades que están encontrando para conseguir licencias no acaban ahí, ya que según la federación se extiende a la instalación de placas solares y otras infraestructuras. Desde FEDAC han apuntado que en general afecta a "todo aquello que requiere de informe de arquitecto", un problema que "se ha venido advirtiendo en múltiples reuniones con el Ayuntamiento desde hace meses", pero que, "no ha habido cambios ni respuesta clara".

Por todo ello, la federación empresarial exige al Consistorio que "agilice estos trámites" y que "resuelva lo antes posible los conflictos administrativos con la Generalitat para desbloquear la aprobación del Plan General Estructural. En este último punto, FEDAC ha asegurado que ha podido constatar que "el Ayuntamiento ha presentado 14 informes a la Generalitat dentro del expediente", de los cuales "12 han sido desfavorables y 2 favorables". Además, ha insistido la entidad, "faltan por resolver los informes referentes a PATICOVA, VAERSA, evaluación ambiental y ferrocarriles.