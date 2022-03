La venta de sillas para las Entradas de Moros y Cristianos de Alcoy arranca a medio gas

Atrás quedó aquella imagen de gente guardando cola a las puertas del Casal de San Jorge para adquirir localidades para ver las Entradas de Moros y Cristianos de Alcoy. Después de dos años de parón por la pandemia, y pese a las ganas de la población de retomar los festejos, la venta de sillas ha arrancado este jueves a medio gas. Una veintena de personas han acudido a primera hora, una cifra muy inferior a la de otros años. La Asociación de San Jorge lo achaca a que "es día laborable" y confía en que la gente se vaya animando poco a poco.

La taquilla se ha abierto a las 9.15 horas, aunque estaba previsto a las 10 horas, y las primeras personas que han accedido llevaban haciendo cola desde poco después de las 7 horas. Es el caso de Patricia Abad, que "he llegado a las 7.45 horas y habían tres personas más delante". Pese a ser de Alcoy es la primera vez que acude a comprar localidades para fiestas, por eso lo ha hecho tan pronto, "me habían dicho que se hacían colas larguísimas y que si tardaba no podría elegir ubicación". En su caso, "quiero sillas para mi sobrino, que vive fuera y este año el trabajo le permite venir".

Mariche Morato, justo detrás de Patricia, ha explicado que "el último año que hubieron fiestas estuve cuatro horas en la cola y cuando me tocó el turno el sistema informático no funcionaba". La experiencia fue "un desastre", porque "me perdieron las sillas que había elegido", menos mal que "al final me consiguieron otras similares". Para evitar una situación similar, "este año he venido antes de las 8 horas".

La Asociación ha confirmado que se colocarán más de 22.000 localidades, entre sillas y tribunas, y que a la venta general han salido 7.100. Como novedad, este año la plataforma de la plaza de España, la que se instala justo delante del Teatro Calderón, será más grande y contará con dos filas más, pasando de 10 a 12. La venta en las dependencias festeras será hasta el 13 de abril y, posteriormente, el Día de los Músicos (21 de abril) y el de las Entradas (22 de abril) hasta mediodía en el Teatro Principal, en la calle Santo Tomás.

Las fuentes de la entidad consultadas han achacado la baja demanda en las primeras horas de venta a que "es día laborable" y a que "la gente tiene muchas ganas de Moros y Cristianos, pero está todavía un poco fría". Por ello, están convencidos de que "habrá un goteo constante de personas" comprando localidades. De hecho, pese a no haber la cola habitual, es cierto que en todo momento se ha mantenido un número de personas similar.

En San Nicolás y San Lorenzo, tal y como es habitual, quedan pocas sillas después de que los abonados hayan retirado las suyas, por lo que los grupos de familiares y amigos pueden encontrar más opciones en la plaza de España y el País Valencià, así como en tribunas. Es el caso de Mila Verdú y Silvia Santonja, que han adquirido 14 localidades en tribuna. "Antes teníamos un balcón en Sant Nicolauet, así que es la primera vez que compramos sillas". Una vez dentro, se han interesado por el abono para "disponer todos los años de localidades sin hacer cola".

El País Valencià es un buen punto para quienes vienen de otros municipios y quieren acceder más fácil a las sillas. María Teresa Ruz y Pedro Martínez son de Cocentaina y, antes de entrar a la taquilla, han explicado que prefieren dicha ubicación porque al estar al final del recorrido "nos permite entrar y salir más rápido tanto a la hora de comer, como por la noche para volver a casa".