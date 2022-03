Cientos de vecinos de Muro rechazan la violencia tras la agresión sexual a una menor en el carnaval

Cientos de vecinos de Muro, particularmente mujeres, han expresado este sábado su rechazo a la violencia, tras la presunta agresión sexual que sufrió una menor la semana pasada durante la celebración del carnaval. Con su presencia han querido mostrar su indignación por este tipo de hechos, y animar a que se denuncien, y eso sirva no únicamente para castigar a quienes cometan estos delitos, sino concienciar al conjunto de la sociedad en torno a esta lacra.

La concentración se ha llevado a cabo a las cinco de la tarde en la Plaça Matzem de esta localidad de El Comtat, previamente al inicio de la Cursa de la Dona, que desde hace algunos años se celebra para conmemorar el 8M; de ahí que gran parte de las asistentes hayan sido mujeres de todas las edades. Además, se han sumado otro nutrido número de vecinos, así como gran parte de la corporación municipal.

La concejal de Mujer e Igualdad, Noelia Úbeda, ha leído un manifiesto en el que ha aludido a las diferentes formas de violencia que pueden padecer las personas, haciendo especial hincapié en la "violencia específica hacia las mujeres", en muchas ocasiones jóvenes, de tipo sexual. Una violencia, ha añadido, "que no estamos dispuestas a aguantar".

Ante esto, ha agregado la edil, "solo cabe la denuncia". Por ello, y ante eventuales situaciones de este tipo que puedan producirse, ha señalado que el Ayuntamiento ofrece su ayuda a todas las personas que puedan ser víctima de violencia, "y de manera específica a estas mujeres". Úbeda ha recalcado que "no es no, no bajo ninguna condición; no, porque lo decido yo", para concluir, reiterando el lema: "No es no".

Por su parte, el alcalde, Gabriel Tomás, se ha mostrado "totalmente en contra de la violencia sexual y de género, y de cualquier tipo de violencia". "Las autoridades debemos dar ejemplo y decir que ya está bien", ha apuntado. La presunta agresión sexual a la menor se produjo el sábado 26 de febrero por la noche, tras la celebración del desfile de carnaval, una fiesta en la que suelen darse cita multitud de jóvenes de toda la comarca. El presunto agresor se encuentra en prisión provisional por estos hechos.